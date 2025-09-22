“¡Que calor me está entrando!”: los nervios de Susana Saborido ante esta difícil decisión

El ¿Quién es quién? ha dado momentos memorables en Emparejados. Tras el enfado de Victoria de Marichalar con Rocío Laffón por hacerle caso en sus intuiciones, Joaquín y Susana han protagonizado otro momento lleno de dudas.

Los presentadores de Emparejados tenían que decidir quién era el cura de Escolástica, una complicada cuestión que les ha planteado Almudena Cid que ha hecho que se le suban los calores a Susana Saborido.

“Que calor me está entrando” le ha dicho Susana cuando ha marcado a Fran como el cura de Escolástica. La buena intuición de Susana Saborido les ha dado una alegría a la pareja y a las invitadas de Emparejados.