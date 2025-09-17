"Potencial desprotección" de las víctimas de violencia de género por "múltiples fallos" en las pulseras de los maltratadores

Las quejas de víctimas de violencia de género han aumentado en los últimos meses a causa de fallos que se han producido en el funcionamiento de pulseras telemáticas que portan los condenados. Según ha confirmado la Fiscalía, fue entre febrero y mayo de 2024 cuando se produjeron los cambios al cambiar a la empresa que se encargaba de la gestión de estos dispositivos y se registraron "múltiples fallos" en el sistema.

El Ministerio de Igualdadasegura que las pulseras funcionan correctamente en la actualidad, pero la Fiscalía advierte de que en los meses de transición se produjeron deficiencias que comprometieron la seguridad de las víctimas. Entre estos problemas que se han detectado se encuentran la falta de cobertura, la ubicación congelada o la pérdida de información en el traspaso de datos entre ambas empresas. En algunos casos, los dispositivos no registraban la ubicación exacta del agresor, lo que permitía que se acercara a la víctima sin que saltara la alerta correspondiente.

La Fiscalía ha subrayado que estas deficiencias han tenido consecuencias "tanto en la fase de instrucción" como en el resultado de algunos juicios, llegando incluso a producirse absoluciones. Asociaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género han alertado de que los fallos han generado un clima de miedo. Aurora Portilla, de la Fundación Ana Bella, en declaraciones a Antena 3 Noticias lo ha resumido así: "Ha supuesto una desprotección enorme a las mujeres con sentimiento de mucho miedo". Por su parte, Ana Hernández, de la Asociación Mercedes Mac, ha denunciado que "hubo casos en los que se sobresello la denuncia por romper la orden de alejamiento".

El cambio de empresa, que obligaba a transferir todos los datos de los maltratados, es señalado como el posible origen de los fallos. Durante ese proceso, parte de la información se perdió y ha dejado a algunos condenados localizados a pesar de llevar el dispositivo. La Fiscalía sigue insistiendo en que la fiabilidad de las pulseras es clave para poder garantizar la seguridad de las víctimas y reclama medidas para evitar que estos episodios vuelvan a producirse.

