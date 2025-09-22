Limpiar cristales sin dejar huella: estos son los trucos que harán tu rutina de limpieza más sencilla

Limpiar cristales puede convertirse en una auténtica pesadilla. Muchas veces, por mucho que frotemos siguen quedando huellas y marcas que parecen imborrables. Hoy, Ordenatriz nos cuenta cómo limpiar cristales y espejos para dejarlos como nuevos de forma muy rápida y sencilla.

Para espejos y cristales como los de las ventanas, debemos utilizar una mezcla de agua, vinagre de limpieza, abrillantador de lavavajillas y jabón de platos. Con ayuda de una bayeta, frotaremos este líquido por toda la superficie hasta que quede limpio.

Para limpiar la cal que muchas veces se incrusta en la mampara de la ducha, tan solo nos hace falta un poco de vinagre. Con ayuda de un pulverizador, pondremos vinagre por toda la mampara, que previamente cubriremos con papel de cocina. Después, dejaremos actuar el papel mojado sobre el cristal unos minutos hasta que desaparezca la cal.

Si lo que queremos es que nuestro microondas quede limpio por dentro, basta con meter un recipiente con agua y rodajas de limón a máxima potencia durante unos dos minutos. Después, limpiaremos con el propio vaho que se ha generando.

Ordenatriz también nos ha contado cómo debemos limpiar vitrocerámicas o pantallas. ¡No te pierdas todos sus trucos en el vídeo de arriba!