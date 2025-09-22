mejores momentos
Un arranque espectacular: ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!
Ha vuelto La Voz y por todo lo alto: actuaciones inesperadas, talents sorprendentes, dúos épicos, y una lista infinita de nuevas herramientas que nuestros coaches no se han cortado ni un pelo en utilizar desde el primer momento. ¿El objetivo? Hacerse con las mejores voces del programa.
No podríamos haber soñado un arranque más espectacular que el que vivimos en el estreno de La Voz 2025. Tampoco podíamos ni imaginar las increíbles actuaciones que estábamos a punto de ver.
Pero una cosa está clara: este año en La Voz hay más talento que nunca, y nuestros coaches están dispuestos a usar todas las nuevas herramientas para incorporarlo a sus equipos. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del estreno!
La delicadeza de Malú y Pablo López cantando Ángel caído en La Voz
Imagina no enamorarte de esta interpretación y de esta canción tan especial. Queda dupla de Pablo López y Malú para mucho rato y eso nos encanta.
El arranque de La Voz hace vibrar al público con los coaches cantando Love today y La niña de la linterna
Pocas ocasiones tenemos de ver a cuatro artistas de la talla de nuestros coaches uniéndose en el escenario para cantar dos versiones tan únicas .
Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: así ha sido el primer Llego y canto de La Voz
Jonny se subió al escenario de La Voz con una mezcla de nervios e ilusión para interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. ¡Y triunfó!
María Conesa y Pablo López unen sus voces al ritmo de El Gato en La Voz
Esta talent y fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”.
Luis consigue transportar a Mika a su infancia con esta arriesgada interpretación de Mozart
Aunque no ha llegado a conquistar a ninguno de los cuatro coaches, este talent ha conseguido sorprender a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”.
