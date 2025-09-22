Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

mejores momentos

Un arranque espectacular: ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!

Ha vuelto La Voz y por todo lo alto: actuaciones inesperadas, talents sorprendentes, dúos épicos, y una lista infinita de nuevas herramientas que nuestros coaches no se han cortado ni un pelo en utilizar desde el primer momento. ¿El objetivo? Hacerse con las mejores voces del programa.

¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!

Publicidad

Paula Santiago
Publicado:

No podríamos haber soñado un arranque más espectacular que el que vivimos en el estreno de La Voz 2025. Tampoco podíamos ni imaginar las increíbles actuaciones que estábamos a punto de ver.

Pero una cosa está clara: este año en La Voz hay más talento que nunca, y nuestros coaches están dispuestos a usar todas las nuevas herramientas para incorporarlo a sus equipos. ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del estreno!

¡Vota en el ranking por tu momento favorito del estreno de La Voz!

  1. 1

    La delicadeza de Malú y Pablo López cantando Ángel caído en La Voz

    Imagina no enamorarte de esta interpretación y de esta canción tan especial. Queda dupla de Pablo López y Malú para mucho rato y eso nos encanta.

  2. 2

    El arranque de La Voz hace vibrar al público con los coaches cantando Love today y La niña de la linterna

    Pocas ocasiones tenemos de ver a cuatro artistas de la talla de nuestros coaches uniéndose en el escenario para cantar dos versiones tan únicas .

  3. 3

    Entró con los ojos vendados y terminó con un pleno: así ha sido el primer Llego y canto de La Voz

    Jonny se subió al escenario de La Voz con una mezcla de nervios e ilusión para interpretar ‘Yellow’ de Coldplay. ¡Y triunfó!

  4. 4

    María Conesa y Pablo López unen sus voces al ritmo de El Gato en La Voz

    Esta talent y fan de Pablo López cumple su sueño al cantar con su ídolo en La Voz: “Llevo siguiéndote ocho años”.

  5. 5

    Luis consigue transportar a Mika a su infancia con esta arriesgada interpretación de Mozart

    Aunque no ha llegado a conquistar a ninguno de los cuatro coaches, este talent ha conseguido sorprender a todos con su timbre: “Gracias por este regalo”.

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“¡Que calor me está entrando!”: los nervios de Susana Saborido ante esta difícil decisión

“¡Que calor me está entrando!”: los nervios de Susana Saborido ante esta difícil decisión

Soto Ivars

Soto Ivars, ante el sorprendente descubrimiento tras el atropello de una vaca por un tren: "El mayor éxito del ministro de Transportes"

¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!

Un arranque espectacular: ¡Vota en el ranking por tu momento favorito del gran estreno de La Voz 2025!

Obesidad infantil.
Obesidad infantil

Cuando no llega para pescado y verduras: dos millones de niños españoles son obesos o tienen sobrepeso

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida.
Almeida

El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida: "Me decepciona que el presidente del Gobierno siga acudiendo mediante testaferros a Waterloo"

Limpiar cristales
Limpieza

Limpiar cristales sin dejar huella: estos son los trucos que harán tu rutina de limpieza más sencilla

Ordenatriz nos cuenta cómo debemos limpiar espejos, cristales o superficies como la vitrocerámica. Descubre qué productos usar para que todo quede como nuevo con tan solo una pasada.

Cándido Méndez y Martínez- Almeida
Martínez- Almeida

La advertencia de Cándido Méndez a José Luis Martínez- Almeida: "La polarización trae la paralización"

El alcalde de Madrid ha visitado Espejo Público para analizar la actualidad política. Durante la entrevista que le ha hecho Susanna Griso, el ex líder sindical le ha dedicado unas palabras.

Susanna Griso en Espejo Público.

Ana, una mujer maltratada afectada por los fallos de las pulseras: "Mi ex las rompía y las apagaba cuando quería"

José Luis Martínez Almeida.

José Luis Martínez - Almeida: "A Pedro Sánchez le importa Gaza lo que a José Félix Tezanos le importa la verdad"

Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina serán los asesores en la próxima edición de La Voz Kids

Melody, Leire Martínez, Becky G y Antoñito Molina serán los asesores en la próxima edición de La Voz Kids

Publicidad