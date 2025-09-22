La advertencia de Cándido Méndez a José Luis Martínez- Almeida: "La polarización trae la paralización"

José Luis Martínez- Almeida exponía datos económicos de Madrid tras haber abordado los últimos acontecimientos en el conflicto entre Israel y Palestina. Precisamente unas recientes palabras suyas sobre las acciones del ejército Israelí en la Franaja de Gaza despertaron cierta polémica.

El ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores destacaba las palabras de Almeida en Espejo Público, cuando el alcalde de Madrid ponía de manifiesto que el 90% de la economía madrileña corresponde al sector servicios y tan solo el 7% procede de la industria.

"Me he llevado una alegría"

Ese dato provocaba la reacción de Cándido Méndez, que admitía llevarse una alegría al saber que este mismo día se firmaba un plan de industria en la ciudad.

Cándido Méndez también aseguraba que existe un problema de vivienda, así como otro de energía, no solo en Madrid: "Desde el 2018 ha subido tres veces más la población que la oferta de vivienda".

El camino del consenso

Tras celebrar el plan que tiene como objetivo incentivar la industrialización de la capital, que firmaba esta mañana Martínez- Almeida con la patronal y los sindicatos, el sindicalista lanzaba una suerte de aviso al alcalde: "El mejor camino es el camino del consenso, porque la polarización trae asociada una palabra muy parecida que es paralización".

"Con la polarización se paraliza", decía Cándido, que vinculaba la promoción de la confrontación con situaciones de bloqueo político, que causan perjuicios económicos y sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.