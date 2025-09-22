Antena 3 LogoAntena3
Martínez- Almeida

La advertencia de Cándido Méndez a José Luis Martínez- Almeida: "La polarización trae la paralización"

El alcalde de Madrid ha visitado Espejo Público para analizar la actualidad política. Durante la entrevista que le ha hecho Susanna Griso, el ex líder sindical le ha dedicado unas palabras.

Cándido Méndez y Martínez- Almeida

José Luis Martínez- Almeida exponía datos económicos de Madrid tras haber abordado los últimos acontecimientos en el conflicto entre Israel y Palestina. Precisamente unas recientes palabras suyas sobre las acciones del ejército Israelí en la Franaja de Gaza despertaron cierta polémica.

El ex secretario general del sindicato Unión General de Trabajadores destacaba las palabras de Almeida en Espejo Público, cuando el alcalde de Madrid ponía de manifiesto que el 90% de la economía madrileña corresponde al sector servicios y tan solo el 7% procede de la industria.

"Me he llevado una alegría"

Ese dato provocaba la reacción de Cándido Méndez, que admitía llevarse una alegría al saber que este mismo día se firmaba un plan de industria en la ciudad.

Cándido Méndez también aseguraba que existe un problema de vivienda, así como otro de energía, no solo en Madrid: "Desde el 2018 ha subido tres veces más la población que la oferta de vivienda".

El camino del consenso

Tras celebrar el plan que tiene como objetivo incentivar la industrialización de la capital, que firmaba esta mañana Martínez- Almeida con la patronal y los sindicatos, el sindicalista lanzaba una suerte de aviso al alcalde: "El mejor camino es el camino del consenso, porque la polarización trae asociada una palabra muy parecida que es paralización".

"Con la polarización se paraliza", decía Cándido, que vinculaba la promoción de la confrontación con situaciones de bloqueo político, que causan perjuicios económicos y sociales.

