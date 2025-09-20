Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una jueza asegura que comunicó hace más de un año a la ministra de Igualdad fallos en las pulseras

Hasta ahora, desde el Ministerio solo han reconocido la existencia de errores informáticos relacionados con quebrantamientos de las ordenes de alejamiento desde el mes de mayo, pero habrían empezado antes.

Control

Tania Taboada
Publicado:

Sigue la polémica por los fallos en los nuevos dispositivos para el control de los maltratadores más peligrosos.

La jueza Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia cuando se realizó el cambio de pulseras, asegura que le había comunicado fallos en el nuevo sistema a la Ministra de Igualdad en Enero de 2024. Hasta ahora el Ministerio sólo ha reconocido la existencia de errores informáticos relacionados con quebrantamientos de las ordenes de alejamiento desde el mes de mayo, pero habrían empezado antes.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, le trasladó a la Ministra su preocupación por los nuevos dispositivos. Daban falsas alarmas, constantes fallos de localización y no avisaban si los maltratadores manipulaban la pulsera o se la quitaban.

Carmona asegura que le sorprendió ver que tenían un coste de 150 euros en internet donde ahora ya sólo cuestan 14,50 frente a los mil o mil 500 de los anteriores, más fiables.

De todo esto tuvo conocimiento la Ministra el 12 de enero de 2024.

Gobierno lanza mensaje de tranquilidad

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad", frente a quienes están "tratando de generar alarma" en torno al funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores, porque "en ningún momento han dejado de funcionar".

En una visita a una empresa de la capital guipuzcoana y preguntado por los periodistas sobre la polémica en torno al funcionamiento de las pulseras para maltratadores, López ha indicado que hay algunos tratando de generar alarma. "Yo me quedo con el mensaje de tranquilidad que ha trasladado el Ministerio de Igualdad, porque en ningún momento han dejado de funcionar", ha dicho.

PP pide la dimisión de la ministra

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido "la dimisión inmediata" de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por las incidencias registradas el año pasado en la descarga de datos de las pulseras de control telemático de maltratadores.

Tellado ha avanzado además que su partido ha elevado el asunto ante la Comisión Europea ante la posible violación de "cuatro directivas comunitarias" y ha asegurado que "el final de esta película solo puede ser uno: la dimisión inmediata de Ana Redondo, por negligente, incapaz e incompetente".

