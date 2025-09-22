El alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida: "Me decepciona que el presidente del Gobierno siga acudiendo mediante testaferros a Waterloo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se ha tomado un café con Susanna Griso en Espejo Público, para hablar de todo lo que es noticia. Desde Gaza y su opinión sobre lo que está ocurriendo en la franja y sobre la repercusión en España. También por el futuro de la Vuelta en Madrid y sobre las últimas novedades políticas de nuestro país. En clave nacional, uno de los temas en los que más se ha mojado el alcalde ha sido sobre el gobierno de Pedro Sánchez. Griso le ha preguntado sobre cuál va a ser la estrategia de Puigdemont con respecto al gobierno de España.

"No ha habido dirigente político más mimado que Illa y encima pierde 6 diputados"

Almeida responde con rotundidad: “Si yo fuera Junts, pensaría que he sido sostén de este gobierno, y me plantearía preguntarme ¿de qué nos ha valido? No tenemos ninguna influencia en Cataluña y además estamos cayendo en las encuestas. Lo que yo creo como español es que lo que de verdad me decepciona es que el presidente del gobierno siga acudiendo mediante testaferros a Waterloo o a Ginebra a negociar, a mí eso es lo que me preocupa como español. Cuando hablo de testaferro hablo de Zapatero o de Illa. No ha habido dirigente político más mimado que Salvador Illa y encima pierda seis diputados en el Parlament”.

El alcalde subraya que, en su opinión, la situación política refleja una tendencia clara: “Yo encajo esto como la constatación de que cuando se alimenta el radicalismo suben las opciones radicales. Hay algunos que no queremos frentismo, que queremos convivencia, que creemos que pensando distinto tenemos un buen país con un buen futuro y hay otros que solo entienden el enfrentamiento por enfrentamiento como forma de supervivencia”.

"El único interés que tiene Junts es para la sangría de votos"

También ha hablado sobre las competencias de Junts en inmigración: "Es difícil entender que dar las competencias de inmigración a Junts sea constitucional. Y en segundo lugar, es obvio que Junts en el ámbito de la inmigración no está compitiendo por mejorar el sistema sino porque Alianza Catalana no le robe los votos y ya sabemos la doctrina en inmigración que tiene Alianza Catalana. El único interés que tiene Junts es para la sangría de votos utilizando el tema de la inmigración. Pero lo escandaloso es que el PSOE, el de los brazos abiertos, es el que le ha dado las competencias de inmigración a Junts."

