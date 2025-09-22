Antena 3 LogoAntena3
Soto Ivars, ante el sorprendente descubrimiento tras el atropello de una vaca por un tren: "El mayor éxito del ministro de Transportes"

El periodista Juan Soto Ivars ha tirado de ironía a la hora de analizar el llamativo suceso ocurrido en Asturias. Un tren atropellaba a una vaca que daba a luz a un ternero, cuando los agentes acudieron al lugar descubrieron el cadáver de un hombre.

Soto Ivars

Andrés Pantoja
El titular de la noticia es de los más insólitos que se recuerdan. Parece más bien el título de una rocambolesca tragicomedia: 'Una vaca muere arrollada en Gijón, da a luz en el impacto y destapa un cadáver humano oculto'.

Ha sucedido en las proximidades de Gijón, en el municipio de Fontaciera, Asturias. 'Berrugas', una vaca preñada recibía el fuerte choque de un tren y a consecuencia del brutal impacto nacía una ternera a la que han llamado 'Milagros', otra fallecía, así como la madre. Hasta ahí, un desafortunado suceso, sobre todo para la propia animal y también para Ramón, el ganadero. Sin embargo los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre. Se trataría de un sin techo que murió hace unos 4 meses, al parecer, por causas naturales.

"Haber resuelto un crimen"

Juan Soto Ivars abordaba el asunto con ironía y cierto humor ácido al hacer la siguiente afirmación: "Es posiblemente el mayor éxito del ministro de Transportes, Óscar Puente, desde que empezó la legislatura. Haber resuelto un crimen".

Susanna Griso llamaba la atención del colaborador de Espejo Público mientras sus compañeros no podían evitar reaccionar con risas.

"Se nos queda cara de tontos"

El dueño de 'Berrugas' y de su ternero 'Milagros' aseguraba que se han visto muy sorprendidos por todo lo ocurrido, que explicaba vía telefónica que los atropellos de reses no son frecuentes.

