¡El secuestro se convierte en un infierno! Bahar, Rengin y Cagla temen no volver a ver a sus familias

Las palabras de Bahar sobre haber dejado plantado a Evren en plena boda todavía resuenan en él. En el hospital, el doctor descubre que Bahar no ha ido a trabajar y su enfado aumenta cada vez más.

Mientras tanto, en la habitación del secuestro, Rengin abre su corazón delante de Cagla y Bahar. Habla de su dolor, admite sus errores y confiesa lo difícil que es salir de una relación tóxica.

Cagla, llena de rabia, le recrimina no haber ido a terapia cuando aún tenía tiempo para hacerlo. Bahar, por su parte, la entiende y explica que a Timur siempre le ha gustado jugar al gato y al ratón.

Pero lo más duro es que las tres saben que esta podría ser su última noche con vida. La tensión es máxima. El tiempo se acaba. Y su secuestrador ya parece haber tomado una decisión.

