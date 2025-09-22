Antena 3 Logo Antena 3
SU NUEVA ETAPA COMO ABUELO

Ortega Cano, sobre su faceta de abuelo y cómo se encuentra su nieta meses después de la muerte de su madre

Hace unos meses fallecía Michu, la exnovia de José Fernando, hijo de Ortega Cano, y madre de Rocío, hija que tenían en común. Tras semanas de incertidumbre, finalmente la pequeña se mudaba a Madrid para vivir con su familia paterna tal y como dejó su madre escrito en su última voluntad.

Marta Requejo
Michu, exnovia de José Fernando Ortega, fallecía el pasado 7 de julio a los 33 años a causa de una enfermedad cardiaca congénita y por la cual había sido intervenida anteriormente en varias ocasiones.

Tras este terrible acontecimiento, empezó una disputa entre las familias para ver quién se quedaba al cuidado de la pequeña Rocío, la hija que tienen en común.

Finalmente, se descubrió que la última voluntad de Michu era que la niña viviese con su familia paterna, es decir, su abuelo Ortega Cano, su padre José Fernando y su tía Gloria Camila.

Así, la pequeña Rocío empezaba una nueva vida en Madrid junto a su padre y el resto de familia paterna. La niña dejaba Arcos de la Frontera y rehacía en la capital una nueva etapa con nuevo colegio, nuevos amigos... Y todo lo que esto implica.

Ortega Cano y la situación de su nieta

El torero acudía al concierto de Pimpinela en Madrid y allí, los micrófonos de Euroa Press le preguntaban por cómo se está adaptando su nieta Rocío al cambio de vida tras el fallecimiento de su madre.

"La niña está disfrutando mucho en su colegio y bueno, muy bien todo", aseguraba y añadía que todos estaban "muy contentos por la niña" y su llegada al entorno familiar.

"Estoy muy bien, muy tranquilo y muy feliz", decía también respecto a cómo se encontraba él en esta nueva etapa como abuelo

