Zapatero
Ana Iris Simón, tras el comunicado "narcisista" de Zapatero: "No se ha dignado a pedir disculpas a los españoles"
Tras su declaración ante el juez José Luis Calama, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha emitido un comunicando reiterando su inocencia. Unas palabras que no han agradado a algunos de los colaboradores.
Publicidad
En su salida de la Audiencia Nacional, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que declaraba hoy ante el juez Calama, ha decidido no atender a la prensa.
Zapatero ha optado por emitir un comunicado al que 'Más Espejo' ha tenido acceso. En él remarcaba su inocencia: "La verdad se abrirá paso, no os voy a decepcionar. Devolveré la confianza a quien ahora duda".
La periodista y colaboradora Ana Iris Simón ha quedado sorprendida por el "narcisismo" de sus palabras. "No se ha dignado a pedir disculpas a los españoles", algo que reclamaba porque todo ocurrió cuando el país estaba sumergido en una crisis. "En esos años estaba empezando una crisis, que él se negó a llamar así hasta ya bien avanzada", decía.
"Está alimentando la conspiración de sus fanáticos"
Simón mantenía su postura, ya que no contempla la inocencia ante los hechos de los que se le acusa. "¿Pero como te vas a considerar inocente de aceptar un regalo sin declararlo?", se cuestionaba la periodista aludiendo a las joyas del exlíder socialista.
Por su parte, Javier Caraballo, periodista y colaborador del programa, señalaba a Zapatero de "alimentar a quienes están pensando que es víctima de una conspiración" con su comunicado. Lo argumentaba haciendo referencia al modo en que se dirigía de manera directa, según él, a sus "fanáticos".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- Novedades en el crimen del logopeda: el padre irrumpió en la consulta con una navaja de 15 centímetros
- Nicolás Redondo pide la dimisión de Pedro Sánchez y alerta de un "riesgo" para la democracia: "Es una verdadera piratería política"
- Abogados de Hazte Oír solicitan la prisión provisional para Zapatero: "Ya hemos visto la huida de un 'president' en un maletero"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad