Zapatero, tras declarar ante el juez: "Les pido confianza, no les decepcionaré. Nos costará más o menos, pero la verdad se abrirá paso"

Más de tres horas y media ha estado José Luis Rodríguez Zapatero declarando en la Audiencia Nacional. Por el momento se sabe que ha contestado a las preguntas de su defensa y del juez, pero no a las de Fiscalía ni a las de la acusación.

Desde el pasado día 19 de mayo, día en el que fue imputado, el expresidente prometió comparecer ante los medios. Se llegó a pensar que lo haría hoy tras su declaración, pero finalmente ha emitido el siguiente comunicado "ante la imposibilidad de hacerlo de viva voz en la Audiencia".

"Lo primero es darles las gracias a todos ustedes por la espera, y también a la ciudadanía. He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme.

No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas. Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido. Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza.

He presentado al Tribunal una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta. Porque no tengo absolutamente nada fuera de España.

Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán. Muchas gracias".

Zapatero llegó al poder con una promesa muy clara: "No os fallaré", un compromiso que ahora recupera asegurando que "no les decepcionaré".

Anticorrupción pide retirar el pasaporte a Zapatero

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la retirada del pasaporte al expresidente del Gobierno, así como que tenga que firmar cada dos semanas en sede judicial, tras su declaración como investigado en el 'caso Plus Ultra' que instruye el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Fuente jurídicas han detallado que el expresidente del Gobierno ha negado ante el juez Calama haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.