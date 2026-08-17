La portavoz del Sindicato Unificado de Policía pide "escuchar a los ciudadanos" y denuncia la ausencia de "un protocolo claro" en Ceuta

El Sindicato Unificado de Policía ha solicitado este lunes reunirse de manera urgente con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras la crisis migratoria que tuvo lugar el 30 de julio en la que entraron más de 80.000 personas de forma irregular.

Actualmente, miles de migrantes (entre ellos miles de menores) permanecen en la ciudad, mientras la ciudad se encuentra repleta de agentes que han vigilado este fin de semana la frontera tanto desde España como Marruecos para evitar nuevos intentos de entrada irregular que han tenido lugar tanto el sábado como el domingo tras advertencias en redes sociales.

La portavoz de este sindicato, Ana Alarcón, ha informado en Antena 3 Noticias de que han solicitado "una reunión urgente" con el presidente Vivas porque consideran que la situación "está muy lejos de la normalidad" en Ceuta. Alarcón pide además decisiones "que no se han tomado a tiempo".

Alarcón, por su parte, señala que tras haberles "cerrado la puerta el delegado del Gobierno", hemos iniciado ese trámite para solicitar esa reunión que, en principio, sucederá este martes.

Asimismo, la portavoz del sindicato pide "abordar un plan integral y un plan estable de seguridad", porque a la ciudad "no puede depender permanentemente de refuerzos que al final llegan cuando la emergencia se ha producido", sino que tiene que haber cierta "planificación".

La situación para los policías no ha cambiado

Ana Alarcón afirma que desde la entrada masiva de migrantes la situación "no ha cambiado mucho" para los agentes. La portavoz denuncia que "no tienen a alguien que les diga un protocolo claro", ni "un plan homogéneo" o "un mando único", sino que simplemente se adaptan a lo que suceda.

La portavoz indica que a quien hay que escuchar es "a los ciudadanos y a los policías", porque "son los que están viviendo la situación extrema". "Aunque estén negando todo el tiempo que hay un colapso administrativo o que está todo más o menos controlado, lo que nos trasladan de allí es todo lo contrario", revela.

Alarcón revela además sobre los militares que los últimos refuerzos habrían sido ubicados en un cuartel que "llevaría 20 años cerrado". Además, señala sobre los trámites y expedientes de los migrantes que "hay que resolverlos a tiempo", aunque indica que no tiene pinta de que "esto vaya a ir a mejor".

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