Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada retirado: "No hay una crisis humanitaria en Ceuta, muchos de quienes duermen en la playa tienen su casa a 20 minutos"

Miguel Ángel Ballesteros es general de Brigada retirado y ha sido director del Departamento de Seguridad Nacional. Conoce bien los entresijos de organismos como el CNI, que velan por la seguridad de un país, ahora puesto en entredicho por el Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.

Ballesteros no cree que la desclasificación de los papeles del CNI sobre Ceuta vaya a traer nada bueno y mantiene que los servicios secretos de Marruecos estarán analizando estos documentos desclasificados con lupa. "Es una irresponsabilidad desclasificar documentos". Considera además que el Gobierno tenía información más que de sobra para reforzar la frontera y tomar medidas ante los avisos de invasión. "Marruecos nos tiene a su merced, es inaudito que hagamos públicos estos informes para demostrar lo contrario de lo que quería demostrar el Gobierno".

"Marruecos asfixia a Melilla con el comercio y ahora a Ceuta con la inmigración"

Defensa e Interior no se ponen de acuerdo sobre lo rotundos que fueron los avisos de una posible entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. En opinión del general estamos asistiendo a una instrumentalización de la inmigración irregular por parte del Gobierno. Explica además que Marruecos intenta estrangular la economía de Ceuta y Melilla bloqueando su comercio y ahora con la invasión de migrantes. "En el año 2018 hubo un plan de establecimiento de piscifactorías cerca de la boca del puerto de Melilla en aguas españolas. España nunca les ha exigido que levanten esa piscifactoría y eso demuestra una debilidad enorme".

Recuerda además que en 2018 Marruecos cerró unilateralmente la frontera comercial en Melilla asfixiando las exportaciones. Una aduana que abren y cierran a voluntad con el mismo objetivo, bloquear la entrada de productos españoles.

"La población de origen peninsular se va a ir a vivir a la Península y se va a marroquinizar a toda la población"

La población ceutí clama al Gobierno que intervenga con más firmeza en esta crisis migratoria. El día a día de la población se ha vuelto insostenible desde el asalto a la frontera. El general cree que las consecuencias serán que la población de origen peninsular se irá a vivir a la Península y se va a 'marroquinizar' al resto.

Niega además que estemos ante un grave problema humanitario o un problema de inmigración. "Quienes duermen en la playa del Trampolí, muchos de ellos tienen su casa a 20 minutos andando. Viven en Castillejos, que está al lado".

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