Óscar Puente, sobre Ceuta: "El atacante es la miseria, la pobreza, la desigualdad"

Vicente Vallés le recordó a Óscar Puente que Pedro Sánchez, el mismo día de la avalancha, habló en Ceuta de "un ataque, una violación de la soberanía territorial de España", una palabra que el presidente no ha vuelto a utilizar desde entonces. Ante la pregunta de si el Gobierno sigue considerando hoy que hubo un ataque a la soberanía española, Puente evitó la palabra: "Lo que se puede constatar con certeza es que mucha gente llevada por la desesperación intentó cruzar al otro lado (...) es una crisis migratoria".

"El atacante es la miseria"

Vallés insistió: "El problema es que sabemos quién es el atacante". La respuesta de Puente fue: "No, el atacante es la miseria, la pobreza, la desigualdad". Preguntado si el Gobierno se siente ofendido por la entrada de 80.000 personas en una ciudad de 84.000 habitantes, el ministro trasladó la ofensa a otro lugar: "Me ofende mucho que la Unión Europea esté contemplando cómo hay tanta miseria en una frontera suya (...) me ofende que haya tanta pobreza que no seamos capaces de desarrollar un plan para que el norte de África no sea lo que es en este momento, porque es la mejor manera de asegurar nuestras fronteras".

El cambio de criterio sobre los migrantes

Puente defendió además que sí ha habido un cambio de criterio del Gobierno sobre el destino de los migrantes, después de que Sánchez no descartara distribuirlos entre comunidades autónomas pese a que varios ministros habían asegurado durante un mes que todos serían devueltos: "Los inmigrantes tendrán que tener el destino que la ley determine (...) estamos en un Estado de Derecho, no podemos actuar a las bravas".