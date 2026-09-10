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Óscar Puente denuncia una "conspiración" contra el Gobierno que involucra a medios y jueces

El ministro de Transportes fue más allá de la crisis de Ceuta y afirmó en La Mesa que una "parte del sistema", medios de comunicación, jueces y "poder económico", conspira contra el Ejecutivo.

Óscar Puente denuncia una "conspiración" contra el Gobierno que involucra a medios y jueces

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Alejandro Hergon
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La entrevista a Óscar Puente derivó hacia una de sus afirmaciones más contundentes de la noche cuando, preguntado por Cristina Pardo si cree que "todo el sistema" conspira contra el Gobierno, el ministro matizó para ir más lejos: "De todo el sistema no, de una parte del sistema". Insistido por Vicente Vallés a aclarar cuál es esa parte, fue explícito: "Hay, evidentemente, desde mi punto de vista, una conspiración contra el gobierno que involucra a medios de comunicación y a algunos profesionales de los medios de comunicación, a algunos jueces, en fin, al poder económico, a algunos elementos del poder económico. Esto para mí es innegable (...) tengo ojos en la cara. Lo estoy viendo todos los días".

Los casos judiciales del entorno de Sánchez

Como argumento, Puente citó los procedimientos judiciales que afectan al entorno del presidente: "Hay una causa en este momento abierta contra la mujer del presidente del gobierno que es algo absolutamente inaudito e insólito. Ha habido una condena contra el hermano del presidente del gobierno que es algo absolutamente inaudito e insólito. Y estoy seguro de que en las mismas circunstancias, en otro caso de otro presidente del gobierno y otro partido político, ni se les hubiera rozado un pelo de la ropa".

Las dudas sobre la jueza y el juez Peinado

El ministro fue también más allá con la jueza que investiga la avalancha de Ceuta, de la que dijo dudar de su "apariencia de imparcialidad" por haber sido, en 1999, concejal independiente con el Partido Popular, y calificó de "absolutamente estrambótico" que el juez que instruye la causa contra Begoña Gómez convocara una vista con 24 horas de antelación por tener que irse de vacaciones. Cristina Pardo le recordó que no fue un juez, sino una instancia superior, la que confirmó la condena al hermano de Sánchez, a lo que Puente respondió señalando "una serie de circunstancias" que, a su juicio, ponen en entredicho esa imparcialidad.

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