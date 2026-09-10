El secreto del cambio físico de Bertín Osborne: "Llevo dos años sin cenar y he descubierto que tenía abdominales"

Bertín Osborne vuelve a los escenarios tras sus recientes baches de salud. Mientras arrastraba un Covid persistente, el cantante contrajo una neumonía que le obligó a paralizar durante un tiempo su gira.

Recuperado de sus problemas respiratorios, Bertín retoma su gira y vuelve a llenarse de ilusión. Una reaparición en la que hemos podido ver su gran cambio físico y pérdida de peso.

"He descubierto que tenía abdominales", afirma, entre risas. Según nos cuenta, su cambio empezó hace dos años, cuando se pinchó inyecciones para adelgazar durante dos meses. "Ahí empecé a perder", señala.

Después, tras hablar con un médico amigo suyo sobre cómo mantener el peso, le recomendó dejar de cenar. "Llevo dos años sin cenar", asegura.

Hoy, Bertín nos cuenta su secreto y el proceso que ha vivido para su cambio físico. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas