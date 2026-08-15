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El alquiler de habitaciones para estudiantes se dispara: Madrid y Barcelona, entre las ciudades más caras

Los precios del alquiler no dejan de subir y las grandes ciudades concentran la mayor presión, justo cuando miles de jóvenes buscan alojamiento para comenzar sus estudios.

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El alquiler de habitaciones para estudiantes se dispara: Madrid y Barcelona, entre las ciudades más caras | iStock

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Gema Gago
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Buscar piso se ha convertido en una carrera contrarreloj para miles de estudiantes. Con el inicio del curso cada vez más cerca, encontrar una habitación a un precio asequible resulta especialmente complicado en las grandes ciudades universitarias.

Madrid y Barcelona, las ciudades más caras

Madrid y Barcelona están entre los mercados donde más presión existe. El alquiler de una vivienda de tres habitaciones en el centro de Madrid se ha encarecido un 52% desde 2019, mientras que en Barcelona el incremento alcanza el 54,6%. Una subida que también repercute en quienes buscan una habitación para compartir piso. Para muchos estudiantes, independizarse supone destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos al alojamiento. El problema aumenta cuando el salario medio en España ha crecido alrededor de un 20% en ese mismo periodo.

Más demanda y poca oferta

La llegada del nuevo curso incrementa la demanda de habitaciones. Miles de estudiantes se desplazan a Madrid, Barcelona y otras ciudades universitarias y compiten por una oferta limitada. Una situación que se repite especialmente en septiembre, cuando aumenta la búsqueda de habitaciones y los anuncios disponibles pueden desaparecer en cuestión de horas.

El problema no es solo el precio de la vivienda completa. Compartir piso tampoco garantiza que el alquiler sea barato. En las zonas más demandadas, una habitación puede suponer varios cientos de euros al mes. A esto hay que sumar gastos como electricidad, agua, internet, transporte o alimentación. Y requisitos para entrar como dobles avales, entrevistas y aceptar las condiciones que les ofrecen si quieren entrar.

Un aumento superior a Nueva York

El encarecimiento no es exclusivo de España. Las grandes capitales internacionales también han visto aumentar el precio de la vivienda. Sin embargo, Madrid y Barcelona registran en esta comparativa incrementos porcentuales superiores a Nueva York desde 2019. Eso sí, Nueva York continúa teniendo un precio absoluto de alquiler mucho más elevado: una vivienda de tres habitaciones en el centro ronda actualmente los 3.500 euros mensuales, convirtiéndose en la ciudad más cara del mundo para alquilar.

Una carrera contra el reloj

Para los estudiantes, la solución pasa muchas veces por compartir piso, alejarse del centro o ampliar la búsqueda a barrios con precios más bajos. Una carrera que se repite cada verano y que este año vuelve a dejar una pregunta sobre la mesa: ¿cuánto cuesta realmente independizarse para estudiar?

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