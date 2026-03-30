Alquilan su vientre por Facebook desde América Latina y dan a luz en Europa: "Me ofrecían 30.000 dólares por parir en España"

No son casos aislados. Los cientos de mensajes que vemos en el grupo de 'Vientres de alquiler España-Colombia' muestran la desesperación de las mujeres latinoamericanas vulnerables. María, Paula y Sofía son algunos de los perfiles que aparecen cada día en grupos cerrados de Facebook donde mujeres latinoamericanas se ofrecen como vientres de alquiler para familias españolas y europeas. Todas comparten un mismo punto de partida: la pobreza.

Más Espejo se adentra en el turbio mundo del 'intercambio' de vientres. Son publicaciones activas en las que jóvenes anuncian su disponibilidad para gestar a cambio de dinero. No hay contratos, ni intermediarios visibles, ni garantías. Solo mensajes directos entre desconocidos. En muchos casos, la negociación comienza públicamente y continúa por privado, a través de WhatsApp o Telegram.

Las ofertas se repiten a diario: mujeres de 19, 22 o 25 años, muchas ya madres, que buscan una salida económica urgente. "Tengo 19 años, ya tengo una niña", se lee en uno de los anuncios. La lógica del mercado es inmediata: alguien publica, otros responden, y en minutos se inicia una negociación.

Hemos enviado un mensaje en uno de estos grupos. En menos de un minuto, dos mujeres respondieron ofreciendo su vientre.

"Quiero ser vientre de alquiler. Estoy en una situación bastante crítica"

Detrás de esos mensajes hay historias personales marcadas por la precariedad. María, colombiana de 24 años y madre de dos hijos, explica su situación con crudeza: "Quiero ser vientre de alquiler. Tengo dos hijos y aquí no hay oportunidades. Estoy en una situación bastante crítica. He pensado hasta vender un riñón".

El contacto, asegura, llega directamente por redes sociales. "Por Facebook, TikTok… me ofrecían 30.000 dólares para viajar a España. Digamos que somos pareja y dejas al bebé allí", relata. El acuerdo implicaba desplazarse a Europa y simular una relación para evitar problemas legales.

A pesar de que la gestación subrogada es ilegal en España y en otros países europeos, las peticiones se publican abiertamente. En uno de los grupos analizados, un usuario escribe: "Deseo ser papá, busco vientre de alquiler con óvulo". Debajo, decenas de comentarios de mujeres interesadas.

Las negociaciones son rápidas, informales y completamente fuera del marco legal. Valentina, de 22 años, explica que fue seleccionada tras enviar una fotografía. "Me contactó un hombre de España… un acuerdo verbal entre las dos personas. Era para que yo me fuese a España, me ayudaban con los papeles. 50 millones de pesos colombianos".

"Hay pagos por reclutar a otras gestantes"

La elección, según relatan varias mujeres, se basa en edad, aspecto físico y disponibilidad para viajar. Paula, de 25 años, asegura que fue rechazada por su color de piel, pero que el hombre que la contactó le pidió ayuda para encontrar a otra candidata. "Me dijo si le podía ayudar a buscar a otra persona", cuenta.

Ese tipo de intermediación informal se repite. Algunas mujeres explican que incluso hay pagos por reclutar a otras gestantes, cantidades pequeñas que oscilan entre 50 y 100 dólares, creando una cadena de captación dentro de los propios grupos.

Pero algunas propuestas van más allá del acuerdo económico. Isabella recibió una oferta que, según explica, incluía mantener relaciones sexuales con el solicitante. "Los españoles proponen cosas que no van con la ley. Quieren vulgarmente foll**se a la persona para decir que el hijo es suyo".

"Hay una falta total de protección: no hay contratos formales, ni cobertura médica garantizada"

Las mujeres entrevistadas coinciden en la falta total de protección. No hay contratos formales, ni cobertura médica garantizada, ni seguridad jurídica tras el parto. Todo depende de la confianza entre las partes.

La investigación revela así la existencia de un mercado paralelo que conecta la pobreza en América Latina con la demanda de familias europeas que buscan alternativas fuera de la ley. Un sistema que funciona a través de redes sociales, con acuerdos rápidos y sin supervisión.

Mientras tanto, los anuncios siguen acumulándose. Nuevas publicaciones aparecen cada día: mujeres que ofrecen su vientre, hombres y parejas que buscan ser padres y negociaciones que se cierran en cuestión de minutos. En ese espacio sin control, la gestación subrogada se convierte en un trato privado donde el único contrato es un mensaje.

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