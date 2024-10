Pelayo Díaz, tras la polémica con la gestación suborgada: "Le caigo mal a la gente que no es inteligente"

El diseñador Pelayo Díaz se ha estrenado en su faceta de colaborador de Espejo Público. El artista es conocido por no morderse la lengua y decir lo que piensa a todo momento. Señala que esas polémicas nunca son buscadas y que "hay veces en las que uno, sin quererlo, está en el ojo del huracán". "No sé por qué piensan que es tan importante lo que digo si según esa gente no soy tan importante", destaca. Apunta además que muchas veces tiene que medir milimétricamente lo que dice porque siempre se están buscando interpretaciones a sus palabras.

Pese a ser en muchas ocasiones el blanco de las críticas, no cree que la realidad de Twitter sea la realidad de su vida y no siente que le caiga mal a todo el mundo. "Le caigo mal a la gente que no es inteligente", subraya. El último titular que ha protagonizado Pelayo ha sido el que está relacionado con la posibilidad de ser padre. Recientemente se publicó una entrevista en la que decía que le quedaban unos euros para poder convertirse en padre, unas palabras de las que se dedujo que estaría interesado en convertirse en progenitor mediante un proceso de gestación subrogada.

Mantiene Pelayo que en ningún momento ha hecho ninguna referencia a la gestación subrogada en la entrevista. Mantiene que cuando hizo ese comentario se refería que a día de hoy, y como están las cosas, en cuanto a vivienda para tener una familia se necesita tener dinero. La colaboradora y periodista de Espejo Público Laura Fa le ha reprochado a Pelayo no creerse su respuesta. "Si yo me refiriera a eso no tendría vergüenza, las declaraciones serían horribles", establecía Pelayo.

"Si vendes los bolsos que tienes les pagas el colegio hasta que acabes la ESO"

Insiste en que ser padre es muy caro. "Igual si quiero tener hijos quiero una casa con 5 habitaciones y ahora tengo dos", mantenía. "Si vendes los bolsos que tienes les pagas el colegio hasta que acaben la ESO", le respondía Laura Fa.

Reconoce que ahora mismo no está en ningún proceso para ser padre aunque "todos los planes están sobre la mesa, como la adopción". Insiste además en que ser padre "no es un tema banal" y sí es un tema que hay que pensarse muy bien porque "no es comprarse un bolso y no lo va a tratar como tal".