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Permiso penitenciario

El noviazgo de Alfonso Basterra con una mujer de Salamanca por el que pide salir de la cárcel: "¿Estar enamorado pesa para conseguir un permiso?"

Después de cumplir siete de los 18 años de condena, Alfonso Basterra ha solicitado un permiso penitenciario para estar con su nueva pareja: una mujer de Salamanca.

Imagen de Alfonso Basterra

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Alba Gutiérrez
Publicado:

El 'caso Asunta' es, con probabilidad, uno de los casos más mediáticos de los últimos años. Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija en el año 2013. En ese momento, la justicia determinó que Alfonso Basterra "participó en plano de igualdad con Rosario Porto" y también intervino en "actos esenciales que condujeron a la ejecución del hecho criminal".

Siete años después de su ingreso en prisión, Basterra podría estar cerca de obtener un permiso penitenciario. Al parecer, Alfonso Basterra querría obtener ese permiso para estar más cerca de su pareja: una mujer de Salamanca con la que ya mantenía una relación desde hace tiempo.

Con esta, sería la tercera vez que el preso solicita el permiso. En las dos veces anteriores, las instituciones penitenciarias se lo denegaron y esta vez, el juez lo ha aprobado, pero continúa a la espera de un posible recurso de Fiscalía.

No obstante, la actitud de Alfonso Basterra es muy favorable para obtener el permiso y apuntan que tiene un buen comportamiento, además de que cumple con todos los requisitos para alcanzar ese permiso penitenciario.

Según la abogada Beatriz de Vicente, "ha llegado un momento en el que, tras mucho tiempo teniendo buen comportamiento penitenciario y habiendo cumplido la mitad de su condena, los permisos se le van a conceder". Asimismo, detalla que "es una rareza" que "Fiscalía recurra un permiso penitenciario concedido por el juez de vigilancia penitenciaria".

Por otro lado, destaca que si este permiso se le deniega "en el próximo o en el siguiente, terminara saliendo".

"Si no te arrepientes, no puedes volver a una sociedad que dice que lo que has hecho es un delito"

En contraposición, Carmen Ro considera que "uno de los pilares es el arrepentimiento y si no te arrepientes, no puedes volver a una sociedad que dice que lo que has hecho es un delito". No obstante, se pregunta si que estés enamorado de alguien pesa para conseguir un permiso.

"Tener novia apunta a la posibilidad de un buen uso del permiso"

Según Beatriz, los "elementos prosociales" juegan a favor de obtener un permiso penitenciario. Circunstancias como "tengo trabajo, tengo familia, tengo pareja o tengo una casa" son elementos que "apuntan a la posibilidad de un buen uso del permiso". Precisamente, es por este motivo por el que Basterra podría estar más cerca de salir de prisión.

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