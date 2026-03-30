Alfonso Basterra, el padre de Asunta, ¿cerca de salir de la cárcel?: "Sus informes son inmejorables"

Alfonso Basterra, condenado por el asesinato de su hija Asunta junto a su mujer, Rosario Porto, estaría cerca de obtener su permiso penitenciario. Pese a que lo ha aprobado un juez, está paralizado y a la espera de un posible recurso de la Fiscalía.

A pesar de todo, parece que la actitud de Alfonso Basterra en la cárcel sería muy favorable para obtener el permiso. "Fiscalía no suele oponerse", advierte nuestro compañero, Pablo Muñiz, "tenía muy buen comportamiento, sus informes son inmejorables y cumple con todos los requisitos".

Según fuentes penitenciarias, Alfonso Basterra, que fue trasladado de la cárcel de Teixeiro (A Coruña) a la de Topas (Salamanca), cumplía en ambas el mismo puesto: el de bibliotecario. De esta forma, ayuda a otros reos a estudiar, a comprender apuntes y a estudiar sus respectivos grados.

El motivo por el que Alfonso Basterra querría el permiso sería para estar más cerca de su novia, una mujer con la que mantiene una relación a través de cartas y que ha visto en varios vis a vis. ¿Saldrá el padre de Asunta Basterra finalmente de la cárcel?