El motivo por el que Alfonso Basterra habría pedido el permiso penitenciario: "Quiere salir para verse con su novia"

Alfonso Basterra, condenado a 18 años de prisión por el asesinato de su hija Asunta, podría estar en libertad pronto tras solicitar un permiso penitenciario ordinario. Sin embargo, ahora mismo se encuentra paralizado y a la espera de la aprobación de la Fiscalía.

Esta sería la tercera vez que Basterra solicita el permiso. Como las dos veces anteriores, las instituciones penitenciarias se lo denegaron, pero esta vez, el juez lo ha aprobado. Una decisión que podría recurrir la Fiscalía.

En caso de aprobarse el permiso, Alfonso Basterra deberá informar de dónde se hospeda para poder estar bajo vigilancia en todo momento y deberá acudir a una comisaria cercana para minimizar el riesgo de fuga.

El motivo por el que Basterra querría obtener el permiso penitenciario sería por estar más cerca de su pareja, una mujer con la que mantendría una relación a través de cartas. "Están enamorados y ya se han visto varias veces en un vis a vis", afirma nuestro compañero Pablo Muñiz.

Hoy, Alfonso Basterra está más cerca que nunca del tercer grado y de salir de la cárcel de Topas, donde reside su novia. Con 7 años de prisión por delante, ¿saldrá Alfonso Basterra de la cárcel? ¿Recurrirá la Fiscalía?