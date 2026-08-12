Así ha sido la secreta boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han puesto fin a uno de los grandes misterios que rodeaban su relación. La pareja ha contraído matrimonio este martes, 11 de agosto, en una ceremonia civil celebrada en Cascais, Portugal, después de casi una década juntos.

El enlace se ha mantenido en absoluto secreto hasta el último momento. No hubo fecha anunciada, lista de invitados filtrada ni detalles públicos sobre la celebración. La confirmación llegó de la manera más discreta posible: a través de una fotografía publicada por ambos en Instagram en la que muestran sus manos con las alianzas de casados.

La boda tuvo un carácter privado y familiar y contó con la presencia de sus cinco hijos, según confirmó la asesoría de Cristiano Ronaldo en un comunicado remitido a medios portugueses. De esta forma, la pareja ha conseguido mantener fuera del foco uno de los momentos más importantes de su vida personal.

La celebración se produce exactamente un año después de que Georgina hiciera público su compromiso. El 11 de agosto de 2025, la empresaria sorprendió a sus seguidores al mostrar el espectacular anillo que le había regalado el futbolista y acompañar la imagen con un mensaje inequívoco: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

Desde entonces, ambos habían evitado dar pistas sobre sus planes. El silencio alimentó todo tipo de especulaciones, especialmente durante los últimos días. Una de las teorías que cobró más fuerza apuntaba a Madeira, lugar de nacimiento de Cristiano Ronaldo. La expectación llegó hasta tal punto que algunos seguidores se desplazaron hasta la Sé de Funchal ante la posibilidad de que el futbolista y Georgina celebraran allí su boda. Finalmente, no fue así.

Cascais, el lugar elegido

La elección de Cascais tiene un significado especial para la familia. La localidad, situada a orillas del Atlántico y a unos 25 kilómetros de Lisboa, se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia para Cristiano y Georgina desde que adquirieron allí una espectacular vivienda en Quinta da Marinha.

La propiedad representa una de las grandes inversiones inmobiliarias del futbolista en Portugal. La residencia, levantada sobre una parcela de unos 12.000 metros cuadrados, cuenta con alrededor de 5.000 metros cuadrados construidos y dispone de todo tipo de comodidades.

Entre ellas figuran dos piscinas, una exterior y otra cubierta, un cine privado, gimnasio, sala de masajes y un garaje con espacio para cerca de 20 vehículos. La vivienda también cuenta con una gran suite principal y materiales de lujo, entre ellos mármol italiano.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzaron su relación en 2016, cuando ella trabajaba como dependienta en una tienda de Gucci en Madrid y el portugués todavía era una de las grandes estrellas del Real Madrid. Poco después empezaron a aparecer juntos en público y su relación se consolidó con el paso de los años.

La pareja ha formado una familia numerosa. Georgina dio a luz a Alana Martina en noviembre de 2017, mientras que Cristiano ya tenía entonces a Cristiano Jr. y a los mellizos Eva y Mateo.

En 2021 anunciaron que esperaban nuevamente mellizos. Sin embargo, la familia sufrió uno de sus momentos más duros en abril de 2022, cuando comunicaron el fallecimiento de uno de los bebés, Ángel, durante el parto. Su hermana, Bella Esmeralda, sobrevivió.

Desde entonces, Cristiano y Georgina han compartido buena parte de su vida familiar, aunque siempre han tratado de reservar determinados momentos para su intimidad. Su boda en Cascais es el último ejemplo de esa decisión: después de años de rumores sobre cuándo llegaría el enlace, ambos han elegido celebrarlo lejos de los focos y rodeados de sus seres más cercanos.