El alcalde de Méntrida, Toledo, explica el origen y las consecuencias del incendio: "Se inicia muy pegado a la carretera"

Espejo Público ha podido hablar con el alcalde de Méntrida, Alfonso Arriero. El municipio toledano se ha visto afectado por un grave incendio desde el pasado 17 de julio. Las llamas se han extendido a otras zonas de la provincia de Toledo, e incluso hasta la Comunidad de Madrid, que ha asumido el mando único de la actuación.

Se extendió con mucha rapidez

El incidente comenzaba en torno a las 15:00 horas del jueves. Fue entonces cuando protección civil y otros medios de Castilla-La Mancha acudieron al lugar para tratar de frenarlo, pero varios factores hicieron que este se extendiera con mucha rapidez: "Debido al fuerte viento, la sequedad de la zona y que este año, como ha llovido mucho, hay mucha maleza seca". Por ese mismo viento intenso, en tan solo unas horas alcanzó la zona sur de Madrid y la capital. Asimismo, las columnas de denso humo que se crearon afectaron a la autovía A-5, que tuvo que ser cortada.

El origen del incendio

Las causas no se conocen y se están investigando, pero sí se sabe el origen: "Se inicia muy pegado a la carretera (…) El foco se inicia muy cerca de la carretera CM-5007 que conecta Méntrida con Valmojado".

Las consecuencias

En cuanto a las consecuencias que se conocen hasta el momento, el alcalde explicaba que "es pronto para hacer una valoración", pero los principales afectados son las fincas y negocios agrícolas, cultivos, viñedos, olivares, etc. A pesar de los daños causados, la parte positiva es que "la dirección del viento iba en contra de donde está el núcleo de población". Por ello, "no ha afectado a viviendas y no hemos tenido que realizar evacuaciones".

