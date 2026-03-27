El alcalde de Málaga responde al "dardo" de Óscar Puente: "Han tenido miedo de decirnos la fecha exacta de la recuperación del AVE. Es absurdo"

Los problemas en la alta velocidad en Andalucía, con la Semana Santa llamando a la puerta, han desembocado un enorme conflicto político entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central. Ambas instituciones han optado por el choque frontal, arrastrando a todos los partidos a una confrontación.

De hecho, el pleno del Ayuntamiento de Málaga, celebrado ayer, ha reclamado la dimisión del ministro de Transportes. En concreto, el Ayuntamiento malagueño sacó adelante una moción contra la gestión de la crisis ferroviaria con los votos del PP y de Vox. Asimismo, atribuyen al Gobierno un "daño económico y laboral irreparable".

Óscar Puente se ha pronunciado sobre esa petición de dimisión. Tal y como ha detallado Puente, "hay muchos ayuntamientos que piden su dimisión" y califica a Paco de la Torre, alcalde de Málaga, como una persona "infantil e inmadura".

"Echo de menos que no se hubiera estudiado bien cuánto se iba a tardar"

Paco de la Torre ha respondido al ministro de Transportes en Espejo Público. Para de la Torre, "la postura del pleno de ayer fue en la línea de que el ministro ha tenido unas palabras muy descalificadoras a los medios de comunicación de Málaga" y detalla que no cree que esa sea la forma "en la que un ministro se dirige a los medios de comunicación".

Sobre las obras que se están haciendo en los puntos dañados de la alta velocidad, el alcalde considera que "están haciendo un gran esfuerzo", aunque asegura "echar de menos que no se hubiera estudiado bien cuánto se iba a tardar" en recuperar la línea para poder "tomar medidas que compensaran ese retraso".

Por otro lado, asegura que están "tratando que la Semana Santa sea lo más exitosa posible", pero reitera "que alguna bajada va a haber en la ocupación de hoteles". Asimismo, lamenta que no haya habido una colaboración a tiempo.

Además, detalla que "si son responsables de un ministerio, deberían haberlo sabido bien y decirlo". Por otro lado, considera que "han tenido miedo de decir la fecha exacta", un detalle que de la Torre considera "absurdo", ya que según ha explicado su "Postura es la de colaborar".

Según de la Torre, "hay que facilitar la conexión Málaga y Madrid" porque son "dos ciudades importantes que tienen que estar bien conectadas".

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