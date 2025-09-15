El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado en Espejo Público los incidentes que se vivieron durante las protestas propalestinas en la Vuelta a España. Después de escuchar voces políticas como la del delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, señala que aún en el caso de que crean que la protesta fue pacífica hay que tener consideración por los 20 agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos. "Los manifestantes estuvieron dispuestos a poner en riesgo la integridad de los ciclistas. Iban con chinchetas, con clavos, con cristales... iban dispuestos a reventar las ruedas de los ciclistas".

Me encuentro más indignado aún porque "siguen dando aliento y cobijo a los violentos que ayer reventaron las calles de Madrid", señala.

"El delegado del Gobierno no diseñó el dispositivo adecuado para Madrid"

Sobre las palabras de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid que defiende que la manifestación fue pacífica, segura que el delegado no diseñó el dispositivo adecuado y no quiso dejar que la Policía pudiera hacer su trabajo." Si no condenan la violencia no pueden prevenir que haya nuevos episodios violentos en Madrid. Si no los condenan no hay seguridad de que cuando haya una protesta no se vayan a incendiar las calles".

"Esto es una oportunidad política del Gobierno, no lo hacen por los gazatíes, sino por ellos mismos"

Denuncia Almeida que ayer en puntos como la Gran Vía no había policía nacional. Si no les dejas usar los medios de los que disponen no van a poder hacer su trabajo. "Esto obedece a una oportunidad política. No lo hacen por los gazatíes, sino por ellos mismos. Se puede respetar el derecho a la manifestación y condenar la violencia".

Los fallos en el dispositivo de seguridad que detecta Serafín Giraldo

Serafín Giraldo, inspector de Policía, reconoce que este dispositivo es uno de los más amplios que él ha visto. Se trata de una zona de control muy amplia, había un llamamiento político y esto genera impunidad en los violentos, explica. "Los manifestantes estaban muy organizados y nada era aleatorio. El vallado era bajo y hay que usar otro tipo de valla en manifestantes tan violentos", añade. Le gustaría saber el personal de paisano que estaba desplegado en la zona y no entiende que e delegado del Gobierno esté satisfecho con 22 agentes heridos. "Son heridos por vallas y por cristales".

"El POE tiene tantos problemas en el frente interno que prefiere hablar de cualquier otra cuestión"

En opinión del alcalde de Madrid, el PSOE "tiene tantos problemas en el frente interno en España que prefieren hablar de cualquier otra cuestión y encender este debate púbico antes que dar la cara". "Mientras tanto nos señalan como culpables a los que pedimos que se garantizara la seguridad de las personas", sostiene. Mantiene además que si esa etapa hubiera salido adelante habría corrido peligro la integridad física de los ciclistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.