Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Incidentes de La Vuelta

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

José Luis Martínez- Almeida, alcalde de Madrid, no entiende que desde el Gobierno no se condene la violencia de las protestas propalestinas de La Vuelta que dejaron 20 agentes heridos. "Si a los agentes no les dejas usar los medios, no van a poder hacer su trabajo", añade.

Alcalde de Madrid en Espejo Público.

Publicidad

Laura Simón
Publicado:

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha condenado en Espejo Público los incidentes que se vivieron durante las protestas propalestinas en la Vuelta a España. Después de escuchar voces políticas como la del delegado del Gobierno en Madrid Francisco Martín, señala que aún en el caso de que crean que la protesta fue pacífica hay que tener consideración por los 20 agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos. "Los manifestantes estuvieron dispuestos a poner en riesgo la integridad de los ciclistas. Iban con chinchetas, con clavos, con cristales... iban dispuestos a reventar las ruedas de los ciclistas".

Me encuentro más indignado aún porque "siguen dando aliento y cobijo a los violentos que ayer reventaron las calles de Madrid", señala.

"El delegado del Gobierno no diseñó el dispositivo adecuado para Madrid"

Sobre las palabras de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid que defiende que la manifestación fue pacífica, segura que el delegado no diseñó el dispositivo adecuado y no quiso dejar que la Policía pudiera hacer su trabajo." Si no condenan la violencia no pueden prevenir que haya nuevos episodios violentos en Madrid. Si no los condenan no hay seguridad de que cuando haya una protesta no se vayan a incendiar las calles".

"Esto es una oportunidad política del Gobierno, no lo hacen por los gazatíes, sino por ellos mismos"

Denuncia Almeida que ayer en puntos como la Gran Vía no había policía nacional. Si no les dejas usar los medios de los que disponen no van a poder hacer su trabajo. "Esto obedece a una oportunidad política. No lo hacen por los gazatíes, sino por ellos mismos. Se puede respetar el derecho a la manifestación y condenar la violencia".

Los fallos en el dispositivo de seguridad que detecta Serafín Giraldo

Serafín Giraldo, inspector de Policía, reconoce que este dispositivo es uno de los más amplios que él ha visto. Se trata de una zona de control muy amplia, había un llamamiento político y esto genera impunidad en los violentos, explica. "Los manifestantes estaban muy organizados y nada era aleatorio. El vallado era bajo y hay que usar otro tipo de valla en manifestantes tan violentos", añade. Le gustaría saber el personal de paisano que estaba desplegado en la zona y no entiende que e delegado del Gobierno esté satisfecho con 22 agentes heridos. "Son heridos por vallas y por cristales".

"El POE tiene tantos problemas en el frente interno que prefiere hablar de cualquier otra cuestión"

En opinión del alcalde de Madrid, el PSOE "tiene tantos problemas en el frente interno en España que prefieren hablar de cualquier otra cuestión y encender este debate púbico antes que dar la cara". "Mientras tanto nos señalan como culpables a los que pedimos que se garantizara la seguridad de las personas", sostiene. Mantiene además que si esa etapa hubiera salido adelante habría corrido peligro la integridad física de los ciclistas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Lorena Berdún estrena sección con una polémica y las preguntas sobre sexo de los colaboradores: "Es una barbaridad"

Lorena Berdún
Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Alcalde de Madrid en Espejo Público.

El alcalde de Madrid, sobre las protestas en La Vuelta: "Estoy indignado porque siguen dando aliento a quienes reventaron las calles de Madrid"

Fabiolo

Fabiolo vuelve a conquistar a las estrellas del cine español: de Alejandro Amenábar a Belén Rueda

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

La intuición de Loles León y Bibiana Fernández otorga 4.000 euros al público: “Yo lo tengo claro”

Delegado del Gobierno en Madrid.
Protestas

El delegado del Gobierno mantiene que las manifestaciones en La Vuelta fueron pacíficas: "Que nadie lo disfrace de violencia"

Rifirrafe, protestas Vuelta a España
Vuelta a España

Tensión en Espejo Público por las protestas que impidieron el final de la Vuelta a España: "Justificamos la violencia"

Polémica protestas de La Vuelta.
Altercados La Vuelta

Ángel Más, defensor del ciclismo israelí en La Vuelta a España: "Los manifestantes nos seguían con un afán linchador"

El presidente de Acción y Comunicación sobre Oriente Medio Ángel Más estuvo en La Vuelta ondeando una bandera de Israel para animar a su equipo. Cuenta la persecución que sufrió por parte de los manifestantes.

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”
Emparejados | Bibiana Fernández y Loles León

Joaquín y Susana, destrozados por el picante: “Esto es como colonia, es una barbaridad”

La pareja ha tenido que probar el Risotto extra hot tras la respuesta de Loles León y Bibiana Fernández en La pirámide del picante.

Arón Piper, invitado en El Hormiguero

Esta noche, Arón Piper cuenta detalles de su primer álbum en El Hormiguero

Angelines

Angelines decidió combatir la soledad no deseada tras su jubilación: "Hay que buscar alicientes a la vida"

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Bibiana Fernández se sincera: “Me dieron 20 millones de la época por posar en Interviú”

Publicidad