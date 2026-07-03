Argentina roza el millón de solicitudes de nacionalidad española por la 'Ley de Nietos'

La conocida como 'Ley de Nietos' ha provocado un fenómeno sin precedentes. Desde su entrada en vigor, Argentina se ha convertido en el país con mayor número de solicitudes de nacionalidad española. Cuenta con cerca de un millón de peticiones, una cifra que refleja tanto la magnitud de la emigración española al país sudamericano como el interés de miles de familias por recuperar un vínculo jurídico con sus raíces.

Según los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, alrededor de 2,4 millones de personas en todo el mundo han manifestado su interés por optar a la nacionalidad española. Argentina concentra más de una cuarta parte de todos estos expedientes, con un total de 645.052 solicitudes registradas.

Sin embargo, más allá de las cifras, uno de los principales debates gira en torno al asunto de hasta dónde llega el derecho a la nacionalidad española. Aunque se la conoce como 'Ley de Nietos', la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no se limita únicamente a los nietos de españoles.

En determinados supuestos también permite acceder a la nacionalidad a bisnietos, siempre que la cadena de transmisión no se haya roto y se reúnan los requisitos previstos en la ley. De ahí que muchos especialistas consideren que la denominación popular resulta insuficiente para describir todos los supuestos que contempla la normativa.

Retraso en el sistema consular

El origen de esta ampliación responde a la voluntad de reparar situaciones derivadas del exilio y de las pérdidas de nacionalidad sufridas por varias generaciones. Además de los descendientes de exiliados, la ley incorporó otros casos que habían quedado fuera de procesos anteriores de recuperación de la ciudadanía, lo que ha multiplicado el número de potenciales beneficiarios. La enorme demanda ha puesto a prueba la capacidad de la red consular española, especialmente en Buenos Aires, donde se acumula una parte muy importante de los expedientes.

La capital argentina tiene la mayor comunidad de españoles en el exterior y, de hecho, está considerada la tercera ciudad española con más habitantes, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Aunque el plazo para presentar nuevas solicitudes ya terminó, los consulados continúan tramitando cientos de miles de expedientes pendientes y las previsiones apuntan a que las resoluciones se prolongarán durante varios años.

En este contexto, la pregunta ya no es únicamente cuántos descendientes podrán obtener la nacionalidad, sino hasta qué generación puede extenderse ese derecho.

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