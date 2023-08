Albert Rivera ha vuelto a tener un encontronazo con la prensa: "Solo os pido que me dejéis tranquilo"

Albert Rivera lleva todo el verano en los focos de la prensa. Cerrada su etapa política, el interés de la prensa se centra en sus relaciones amorosas. Ahora, tras la confirmación de su ruptura con la cantante Malú, se habla de una posible relación con la actriz catalana Aysha Daraaui.

Tanto Rivera como Darauui negaron la relación, pero unas fotografías que se hicieron públicas la semana pasada en la revista 'Lecturas' mostraron a la pareja dándose un baño en la playa juntos en actitud cariñosa.

Precisamente por estas imágenes preguntaron a Rivera cuando volvió a tener un encontronazo con la prensa. "Otra vez molestando a la gente, de verdad", inició el expolítico. "Nunca hablo. Yo vuestro trabajo lo entiendo, pero el derecho a la intimidad es de todos los españoles, no solo de unos cuantos", reclamó.

Con pocas ganas de hablar Albert Rivera pidió en el encuentro con el periodista "que me dejéis tranquilo como a cualquier otro español, ni más ni menos". Acompañado de un "Ya basta, ¿no?", Rivera solicitó que se respetara su privacidad: "Respetad mi vida, a mi familia y a mi gente".

Y para terminar aseguró que "nunca he vendido mi vida, nunca he tenido una mala palabra y no lo voy a hacer ahora por mucho que violen mi intimidad y mis derechos".

El primer encontronazo

Esta situación se produjo días después de que una reportera parara a Albert en el aeropuerto preguntándole por el momento en que se encuentras. Rivera en ese momento no tuvo tanta paciencia y contestó con un: "¿De verdad? Es que esto es una horterada. Aquí en medio de la gente molestando a los demás, de verdad..."

La periodista insistió y el continuó tenso en la misma línea: "¿Pero qué pregunta es esa? Yo es que nunca hablo con gente de la prensa del corazón, ni de mi vida, nunca lo he hecho ni lo voy a hacer nunca".