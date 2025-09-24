Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Documental de Alba Flores

Alba Flores presenta 'Flores para Antonio', el documental en memoria de su padre: "Una catarsis"

Alba Flores lanza su documental que ha titulado 'Flores para Antonio' en memoria de su padre que falleció hace 30 años. Todo un homenaje para Antonio Flores.

Documental De Alba Flores

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

'Flores para Antonio' es el documental que Alba Flores ha creado en memoria de su padre que falleció hace 30 años, Antonio Flores. Como ella misma ha confesado, es toda una catarsis y hoy en Espejo Público se han tratado los detalles.

"Esta sociedad te perdona ser corrupto y robar dinero, y ser un mal dirigente político y hacer genocidios, pero oye, no te perdona haber abusado de las drogas, eres un 'yonki'". Estas son las palabras que ha pronunciado la actriz a 'Esquire', a la vez que ha confesado que no le parece justo, pero "ni con mi padre, ni con nadie que haya pasado por eso" y que lo siente "como una injusticia".

La artista ha querido hacer referencia a que "con la muerte no acaba todo" y que ella, con haber hecho esto ya está más que contenta, asegurando que "nunca había hecho algo tan importante, ni para mí misma, ni para mi familia". Destacó también que es un día muy importante para ellos porque van a ver la película por primera vez todos juntos. Asimismo se ha abierto en canal y ha confesado que "hasta bien mayor no fui al cementerio" y que en esos momentos se encontraba enfadada con su padre.

Una catarsis para ella

Por su parte, Isabel Rábago ha querido dejar claro que ella "se baja de eso" y que no va a mostrarse permisiva con la corrupción. En referencia a Alba Flores, ha querido mostrar su apoyo, afirmando que "le parece que es un documental precioso, que ha tenido que ser una catarsis para ella y que lo vamos a agradecer todos, porque la gran figura de su padre no está manchada para nada". Además, asegura que cree que vamos a ver a "una Lola Flores en su casa, a sus tías y esa conversación que va a tener con sus tías, ese momento en el que Lolita le dice pregúntame lo que quieras".

Gema López lo ha confirmado: "Yo que he estado en varias entrevistas de ella, lo explica, ha tenido que ser en este momento porque muchas veces nos hemos reunido, pero ni en la cocina ni en el salón yo me atrevía a preguntar directamente según que cosas". Aseguraba que ha tenido que ser a través del documental "que ha surgido el ambiente y las propias tías le han dicho, ¿qué dudas te quedan?".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Andy y Lucas

La brecha entre Andy y Lucas se ahonda tras la demanda por deudas, según el entorno de Lucas: "Andy se siente engañado"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Crimen marqueses de Urquijo

Habla el fugado del crimen de los marqueses de Urquijo: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Amigo del empresario sevillano

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos
Lo vemos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Curro Romero
Última hora

Curro Romero sale de la UCI y es trasladado a planta: "Los médicos están impresionados con su evolución"

Curro Romero continúa hospitalizado en el Hospital Macarena de Sevilla, aunque mejora favorablemente. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno del torero y nos cuenta la última hora de su salud.

Romper con los padres
Nos lo cuenta

Sonia decidió romper con su madre para liberarse: "Tuve que elegir el contacto cero para salvarme"

A sus 47 años, Sonia no tiene relación con su madre. Fue una decisión difícil, pero que ella necesitaba para ser libre. Hoy nos cuenta cómo alejarse de ella le ha hecho vivir más tranquila.

Mar Flores

Mar Flores responde a Ana Obregón: "Está feo que diga que fui infiel, no sabe el acuerdo que yo tenía con Fernández-Tapias"

Documental De Alba Flores

Alba Flores presenta 'Flores para Antonio', el documental en memoria de su padre: "Una catarsis"

Melody

Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?

Publicidad