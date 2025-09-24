Alba Flores presenta 'Flores para Antonio', el documental en memoria de su padre: "Una catarsis"

'Flores para Antonio' es el documental que Alba Flores ha creado en memoria de su padre que falleció hace 30 años, Antonio Flores. Como ella misma ha confesado, es toda una catarsis y hoy en Espejo Público se han tratado los detalles.

"Esta sociedad te perdona ser corrupto y robar dinero, y ser un mal dirigente político y hacer genocidios, pero oye, no te perdona haber abusado de las drogas, eres un 'yonki'". Estas son las palabras que ha pronunciado la actriz a 'Esquire', a la vez que ha confesado que no le parece justo, pero "ni con mi padre, ni con nadie que haya pasado por eso" y que lo siente "como una injusticia".

La artista ha querido hacer referencia a que "con la muerte no acaba todo" y que ella, con haber hecho esto ya está más que contenta, asegurando que "nunca había hecho algo tan importante, ni para mí misma, ni para mi familia". Destacó también que es un día muy importante para ellos porque van a ver la película por primera vez todos juntos. Asimismo se ha abierto en canal y ha confesado que "hasta bien mayor no fui al cementerio" y que en esos momentos se encontraba enfadada con su padre.

Una catarsis para ella

Por su parte, Isabel Rábago ha querido dejar claro que ella "se baja de eso" y que no va a mostrarse permisiva con la corrupción. En referencia a Alba Flores, ha querido mostrar su apoyo, afirmando que "le parece que es un documental precioso, que ha tenido que ser una catarsis para ella y que lo vamos a agradecer todos, porque la gran figura de su padre no está manchada para nada". Además, asegura que cree que vamos a ver a "una Lola Flores en su casa, a sus tías y esa conversación que va a tener con sus tías, ese momento en el que Lolita le dice pregúntame lo que quieras".

Gema López lo ha confirmado: "Yo que he estado en varias entrevistas de ella, lo explica, ha tenido que ser en este momento porque muchas veces nos hemos reunido, pero ni en la cocina ni en el salón yo me atrevía a preguntar directamente según que cosas". Aseguraba que ha tenido que ser a través del documental "que ha surgido el ambiente y las propias tías le han dicho, ¿qué dudas te quedan?".

