Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Drogas

Sorpresa y comprensión de los vecinos con el cura de Toledo detenido con cocaína rosa: “Un sacerdote con droga… tela marinera”

La Policía Nacional detuvo al cura, de 45 años, tras realizar un control cuando se encontraba de fiesta junto a tres hombres. En el registro de su apartamento hallaron más droga, una balanza de precisión, juguetes sexuales y monodosis listas para su distribución.

Cura detenido con cocaína

Publicidad

María Mateo
Publicado:

Un sacerdote de Toledo ha sido arrestado en Torremolinos (Málaga) acusado de un presunto delito contra la salud pública. La Policía Nacional lo sorprendió en una fiesta con otros tres hombres en posesión de cocaína rosa, conocida como tusi, en cantidades que excedían ampliamente las de consumo propio.

El religioso, de 45 años, fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, se registró su apartamento. En el interior, los agentes encontraron más droga, una balanza de precisión, juguetes sexuales y bolsitas preparadas en monodosis.

La noticia ha sorprendido a sus feligreses y vecinos del pueblo toledano donde ejercía. “Un sacerdote con droga… tela marinera”, aseguraba una vecina aún impactada por la información. Otra añadía tajante: “No me parece bien”.

El Arzobispado confirma la detención

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del sacerdote y ha asegurado que se han tomado medidas inmediatas: la apertura de una investigación interna y su separación del ejercicio público de su ministerio.

En un comunicado, la institución eclesiástica ha pedido perdón “por los daños morales ocasionados” y ha insistido en su colaboración con las autoridades judiciales.

Mientras tanto, en las calles de su localidad, muchos le defienden. Una vecina afirmaba: “Aquí ha estado siempre el hombre normal, aquí nunca ha pasado nada con él”. Otra reconocía que la noticia le ha dejado en estado de shock: “Me ha dejado traspuesta. No me lo puedo creer”.

Antecedentes en un juicio de menores

No es la primera vez que este sacerdote se ve envuelto en polémica. En 2023, durante un juicio de abuso de menores, envió mensajes de apoyo al acusado, un hecho que ya generó controversia en su día. Ahora, tras su detención por drogas, el cura se ha acogido a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad mientras continúa la investigación.

Algunas voces en el pueblo piden comprensión: “Somos humanos y todos cometemos errores”, señalaba resignada otra vecina frente a las cámaras.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Ruiz de Lara

El magistrado Manuel Ruíz De Lara, sobre los últimos ataques de políticos a jueces: "Son absolutamente inaceptables y encima son mentira"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Melody

Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?

Un apellido hace que Laura pierda el dinero de la gran final

Un apellido hace que Laura pierda el dinero de la gran final

Cura detenido con cocaína

Sorpresa y comprensión de los vecinos con el cura de Toledo detenido con cocaína rosa: “Un sacerdote con droga… tela marinera”

¡Qué pena! Una sola palabra deja a María sin más del mil euros
Mejores momentos | 24 de septiembre

¡Qué pena! Una sola palabra deja a María sin más del mil euros

Miguel Ángel Silva
Ayudas

Miguel Ángel Silva da la cara ante las críticas a su reportaje viral: "Estoy aquí sentado porque pude estudiar gracias a una beca"

¿Cómo recordaban antiguamente las cosas o fechas importantes?
Mejores momentos | 24 de septiembre

¿Cómo recordaban antiguamente las cosas o fechas importantes?

Cuando no existían ni los calendarios ni las alarmas que usamos actualmente, tenían sus trucos y Laura lo ha descubierto.

Andy y Lucas
Distanciamiento

La brecha entre Andy y Lucas se ahonda tras la demanda por deudas, según el entorno de Lucas: "Andy se siente engañado"

La periodista Gema López ha asegurado que el entorno de Andy se ha pronunciado a propósito de las últimas informaciones que implican al dúo musical. Según las mismas, un promotor reclama más de 350.000 euros.

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Rosas de pan de leche: receta casera de Joseba Arguiñano

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

Receta fácil de bonito a la plancha con escalivada, de Karlos Arguiñano

Periodista el Correo

Javier Caraballo, sobre los menores no acompañados 'abandonados' en Bilbao: "No son 4 jetas, es un país jeta"

Publicidad