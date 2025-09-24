Sorpresa y comprensión de los vecinos con el cura de Toledo detenido con cocaína rosa: “Un sacerdote con droga… tela marinera”

Un sacerdote de Toledo ha sido arrestado en Torremolinos (Málaga) acusado de un presunto delito contra la salud pública. La Policía Nacional lo sorprendió en una fiesta con otros tres hombres en posesión de cocaína rosa, conocida como tusi, en cantidades que excedían ampliamente las de consumo propio.

El religioso, de 45 años, fue trasladado a dependencias policiales y, posteriormente, se registró su apartamento. En el interior, los agentes encontraron más droga, una balanza de precisión, juguetes sexuales y bolsitas preparadas en monodosis.

La noticia ha sorprendido a sus feligreses y vecinos del pueblo toledano donde ejercía. “Un sacerdote con droga… tela marinera”, aseguraba una vecina aún impactada por la información. Otra añadía tajante: “No me parece bien”.

El Arzobispado confirma la detención

El Arzobispado de Toledo ha confirmado la detención del sacerdote y ha asegurado que se han tomado medidas inmediatas: la apertura de una investigación interna y su separación del ejercicio público de su ministerio.

En un comunicado, la institución eclesiástica ha pedido perdón “por los daños morales ocasionados” y ha insistido en su colaboración con las autoridades judiciales.

Mientras tanto, en las calles de su localidad, muchos le defienden. Una vecina afirmaba: “Aquí ha estado siempre el hombre normal, aquí nunca ha pasado nada con él”. Otra reconocía que la noticia le ha dejado en estado de shock: “Me ha dejado traspuesta. No me lo puedo creer”.

Antecedentes en un juicio de menores

No es la primera vez que este sacerdote se ve envuelto en polémica. En 2023, durante un juicio de abuso de menores, envió mensajes de apoyo al acusado, un hecho que ya generó controversia en su día. Ahora, tras su detención por drogas, el cura se ha acogido a su derecho a no declarar y ha quedado en libertad mientras continúa la investigación.

Algunas voces en el pueblo piden comprensión: “Somos humanos y todos cometemos errores”, señalaba resignada otra vecina frente a las cámaras.

