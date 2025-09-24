Antena 3 LogoAntena3
El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

Tener un hijo es una alegría, pero también un gran gasto, en concreto unos 300.000 euros hasta que se independizan. Carolina tiene dos hijos y asegura que ha tenido que ajustar los gastos en torno a ellos.

Sara Sanz Navarro
Un hijo supone un gran gasto en la vida de las familias. Entre la educación, la comida, la ropa o las vacaciones, se calcula que el precio de un hijo es de 300.000 euros hasta que se independiza.

Carolina tiene dos hijos y asegura que ha tenido que renunciar a muchas cosas por ellos, como a las vacaciones que solía hacer con su marido cuando estaban solteros. Según nos cuenta, solo en comida se gasta unos 400 euros al mes.

"A la hora de tener hijos no pensé tanto en la economía", señala Carolina, "no he sido consciente hasta que tuve el segundo".

Además, al ser madre se ha visto obligada a reducir su jornada para poder cuidar de sus hijos, lo que supone una reducción también de los ingresos. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

