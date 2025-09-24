Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Habla el fugado del crimen de los marqueses de Urquijo: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Cuarenta y cinco años después de uno de los crímenes que marcó la historia de nuestro país, hablamos con quien fue acusado de la coautoría del delito, pero se fugó hasta la prescripción del mismo.

Crimen marqueses de Urquijo

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El asesinato de los marqueses de Urquijo en 1980 fue uno de los crímenes que marcaron la crónica negra de nuestro país. El autor de los hechos fue Rafael Escobedo, el yerno de las víctimas, que apareció muerto en prisión mientras cumplía condena. Sin embargo, la pregunta siempre fue si Rafi actuó solo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Javier Anastasio, el hombre que fue detenido y acusado de coautor del crimen. Este admitió haberse deshecho del arma de Rafi, pero siempre negó su participación en el crimen, por lo que decidió fugarse del país hasta que el delito prescribió.

Hoy, Javier Anastasio asegura que todo lo que conocemos del caso es una farsa. "Creo que Rafi sabía cosas, pero que es inocente", sostiene.

Anastasio admite que fue él quien le ayudó a deshacerse del arma y que le llevó hasta la casa: "Decidí hacerle el favor, fue el mayor error de mi vida". Sin embargo, mantiene que ni él ni Rafi mataron a los marqueses y señala directamente hacia el administrador. "Lavaron los cuerpos, quemaron no sé cuántos documentos, que según el administrador eran dos pasaportes", advierte Anastasio.

Además, Javier siembra dudas alrededor de la muerte de Rafi en prisión, que se determinó como un suicidio: "Un tipo que tenga cianuro en los pulmones es muy difícil que se ahorque después".

El crimen de los marqueses de Urquijo vuelve a dejar incógnitas sin responder. ¿Fue Rafi realmente el autor material del asesinato? ¿Tuvo ayuda de otras personas?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Crimen marqueses de Urquijo

Habla el fugado del crimen de los marqueses de Urquijo: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Amigo del empresario sevillano

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos
Lo vemos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Curro Romero
Última hora

Curro Romero sale de la UCI y es trasladado a planta: "Los médicos están impresionados con su evolución"

Curro Romero continúa hospitalizado en el Hospital Macarena de Sevilla, aunque mejora favorablemente. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno del torero y nos cuenta la última hora de su salud.

Romper con los padres
Nos lo cuenta

Sonia decidió romper con su madre para liberarse: "Tuve que elegir el contacto cero para salvarme"

A sus 47 años, Sonia no tiene relación con su madre. Fue una decisión difícil, pero que ella necesitaba para ser libre. Hoy nos cuenta cómo alejarse de ella le ha hecho vivir más tranquila.

Mar Flores

Mar Flores responde a Ana Obregón: "Está feo que diga que fui infiel, no sabe el acuerdo que yo tenía con Fernández-Tapias"

Documental De Alba Flores

Alba Flores presenta 'Flores para Antonio', el documental en memoria de su padre: "Una catarsis"

Melody

Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?

Publicidad