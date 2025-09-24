Habla el fugado del crimen de los marqueses de Urquijo: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

El asesinato de los marqueses de Urquijo en 1980 fue uno de los crímenes que marcaron la crónica negra de nuestro país. El autor de los hechos fue Rafael Escobedo, el yerno de las víctimas, que apareció muerto en prisión mientras cumplía condena. Sin embargo, la pregunta siempre fue si Rafi actuó solo.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Javier Anastasio, el hombre que fue detenido y acusado de coautor del crimen. Este admitió haberse deshecho del arma de Rafi, pero siempre negó su participación en el crimen, por lo que decidió fugarse del país hasta que el delito prescribió.

Hoy, Javier Anastasio asegura que todo lo que conocemos del caso es una farsa. "Creo que Rafi sabía cosas, pero que es inocente", sostiene.

Anastasio admite que fue él quien le ayudó a deshacerse del arma y que le llevó hasta la casa: "Decidí hacerle el favor, fue el mayor error de mi vida". Sin embargo, mantiene que ni él ni Rafi mataron a los marqueses y señala directamente hacia el administrador. "Lavaron los cuerpos, quemaron no sé cuántos documentos, que según el administrador eran dos pasaportes", advierte Anastasio.

Además, Javier siembra dudas alrededor de la muerte de Rafi en prisión, que se determinó como un suicidio: "Un tipo que tenga cianuro en los pulmones es muy difícil que se ahorque después".

El crimen de los marqueses de Urquijo vuelve a dejar incógnitas sin responder. ¿Fue Rafi realmente el autor material del asesinato? ¿Tuvo ayuda de otras personas?