Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Curro Romero sale de la UCI y es trasladado a planta: "Los médicos están impresionados con su evolución"

Curro Romero continúa hospitalizado en el Hospital Macarena de Sevilla, aunque mejora favorablemente. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno del torero y nos cuenta la última hora de su salud.

Curro Romero

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El torero Curro Romero fue hospitalizado el pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla. A sus 91 años, sufrió una neumonía que le obligó a estar en observación hasta hace apenas unas horas.

Hoy, el torero ha sido trasladado a planta y los médicos aseguran que está respondiendo favorablemente a los tratamientos. "Están impresionados con la evolución", nos cuenta nuestra colaboradora Beatriz Cortázar.

Según la información de nuestra colaboradora, si todo avanza según lo esperado, Curro Romero podría salir del hospital este mismo viernes para continuar el tratamiento en su domicilio.

La salud del torero mejora favorablemente, rodeado de su familia y de su mayor apoyo, Carmen Tello, que ayer nos contaba cómo estaba Curro en el hospital. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

Carmen Tello
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Crimen marqueses de Urquijo

Habla el fugado del crimen de los marqueses de Urquijo: "¿Por qué desapareció todo? Todo esto es una farsa total"

Amigo del empresario sevillano

Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

Drogadicción en Las Torres de Villaverde

"El yonqui de cocaína es más jodido que el yonqui de heroína", el día a día en Las Torres de Villaverde, en Madrid

Hijos
Lo vemos

El precio de tener hijos: "Solo en comida me gasto 400 euros al mes, al principio no pensé en la economía"

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano
Para 4 personas

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Curro Romero
Última hora

Curro Romero sale de la UCI y es trasladado a planta: "Los médicos están impresionados con su evolución"

Curro Romero continúa hospitalizado en el Hospital Macarena de Sevilla, aunque mejora favorablemente. Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con el entorno del torero y nos cuenta la última hora de su salud.

Romper con los padres
Nos lo cuenta

Sonia decidió romper con su madre para liberarse: "Tuve que elegir el contacto cero para salvarme"

A sus 47 años, Sonia no tiene relación con su madre. Fue una decisión difícil, pero que ella necesitaba para ser libre. Hoy nos cuenta cómo alejarse de ella le ha hecho vivir más tranquila.

Mar Flores

Mar Flores responde a Ana Obregón: "Está feo que diga que fui infiel, no sabe el acuerdo que yo tenía con Fernández-Tapias"

Documental De Alba Flores

Alba Flores presenta 'Flores para Antonio', el documental en memoria de su padre: "Una catarsis"

Melody

Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?

Publicidad