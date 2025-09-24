Curro Romero sale de la UCI y es trasladado a planta: "Los médicos están impresionados con su evolución"

El torero Curro Romero fue hospitalizado el pasado lunes en el Hospital Macarena de Sevilla. A sus 91 años, sufrió una neumonía que le obligó a estar en observación hasta hace apenas unas horas.

Hoy, el torero ha sido trasladado a planta y los médicos aseguran que está respondiendo favorablemente a los tratamientos. "Están impresionados con la evolución", nos cuenta nuestra colaboradora Beatriz Cortázar.

Según la información de nuestra colaboradora, si todo avanza según lo esperado, Curro Romero podría salir del hospital este mismo viernes para continuar el tratamiento en su domicilio.

La salud del torero mejora favorablemente, rodeado de su familia y de su mayor apoyo, Carmen Tello, que ayer nos contaba cómo estaba Curro en el hospital. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!