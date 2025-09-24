Amigo del empresario sevillano fallecido en extrañas circunstancias en República Dominicana: "No creo que sea un suicidio"

La muerte de Antonio Jiménez, un empresario sevillano, ha conmocionado a todos los vecinos de Dos Hermanas. El hombre fue encontrado sin vida, con un tiro en la cabeza y dentro de su coche en República Dominicana, mientras tramitaba su divorcio.

Antonio llevaba 15 años con Patria, su segunda mujer. Ella era originaria de República Dominicana, por lo que a menudo viajaban juntos allí. Aquel viaje fue el último para Antonio.

Cuando encontraron su cuerpo, Antonio llevaba el cinturón puesto y su pie aún descansaba en el pedal del freno. Mientras aquí fue automáticamente catalogado como un asesinato, en República Dominicana se comenzó a difundir la noticia como si se tratase de un suicidio.

Dos Hermanas está en shock ante la muerte de Antonio, un vecino muy querido en el municipio sevillano. "Yo no creo que sea un suicidio, él estaba bien y nunca han tenido problemas", asegura Francisco, íntimo amigo de la familia. Según nos cuenta Francisco, lo último que saben de Antonio es que fue a República Dominicana para llevar unos documentos del proceso de divorcio, ya que ella estaba allí.

Son muchos los misterios alrededor de la muerte de Antonio. ¿Fue un asesinato? ¿Tenía alguien interés en que desapareciera?