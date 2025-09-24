Miguel Ángel Silva da la cara ante las críticas a su reportaje viral: "Estoy aquí sentado porque pude estudiar gracias a una beca"

Miguel Ángel Silva ha confesado que él mismo también ha percibido en algún momento de su vida ayuda del Estado "si yo estoy aquí hoy sentado es porque pude estudiar una carrera gracias a una beca, por lo tanto soy una persona que he recibido ayudas estatales" y aseguraba que las críticas que menos le han gustado han sido las de un compañero periodista haciendo asegurando que "vamos en busca de este tipo de perfiles y que lo hacemos con poca profesionalidad".

Miquel Valls ha mostrado todo su apoyo a su compañero y ha declarado que: "Mucha de la gente que escribe desde las redacciones han pisado poca calle y cuando tú pisas la calle sabes que todo puede pasar porque nada está escrito" no hay ni guion ni pacto.

Por su parte, Javier Caraballo ha afirmado que es "de las boberías más grandes que hay, cuando tu haces un reportaje en un barrio marginal, sale gente marginal" y no pretende estigmatizar, sino mostrar lo que se han encontrado allí.

Los vecinos ofendidos

Juan Moreno Matas, el presidente de la Asociación de vecinos de Puente Romano de Córdoba ha sido entrevistado hoy en Espejo Público y ha confirmado que se encuentran indignados por el reportaje realizado en el barrio de 'Los Vikingos' de Córdoba: "Un barrio donde vivimos aproximadamente o ya superamos los 38.000 habitantes y que se tenga que centrar sobre el sensacionalismo", y ha confesado que "en este barrio la mayoría de la gente trabaja, tiene sus casas, paga sus impuestos, entonces al salir solamente eso, la verdad que ayuda poco"

A lo que Miguel Ángel puntualizaba que el reportaje comprendía una zona muy concreta donde la realidad es otra: "Nos centramos en el barrio de 'Los Vikingos', no en todo el distrito sur", que es donde se acumulan más de 38.000 habitantes y que "'Los Vikingos' son 8 o 10 calles que son las que nosotros pisamos".

Susana Griso ha confirmado que lo que se busca con este reportaje es denunciar y mostrar lo que se ha encontrado "Es una cara que existe, que no representa a la mayoría pero ahí está".

