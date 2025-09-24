Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián, fuera de sí, se enfrenta a Don Pedro para vengar a Jesús
Don Pedro le confiesa a Damián la verdad sobre la muerte de su hijo y el patriarca de los De la Reina no dudará en enfrentarse a él.
En el próximo capítulo de Sueños de libertad...
Luz informará a Cristina e Irene del estado de salud de Pedro: su vida se está apagando. Cristina conseguirá que Irene se plantee perdonar a su hermano. ¿Lo hará finalmente?
Por otro lado, Gabriel le pedirá explicaciones a don Pedro tras leer las cartas de su padre.
Tasio comenzará su andadura como director de Perfumerías De la Reina y le admitirá a Carmen que este nuevo puesto le sobrepasa.
Además, Marta seguirá ahogando sus penas en el alcohol y se presentará en el despacho con unas copas de más.
Y Damián se presentará en casa de don Pedro par hablar con él. Le dirá que Digna le ha confesado que ella fue la responsable de la muerte de Jesús y que él lo encubrió.
Ambos protagonizarán una fuerte discusión y don Pedro le acabará confesando toda la verdad. ¡Digna no mató a Jesús fue él quién dejó que se muriera negándole auxilio!
¡Damián, al límite y perdiendo el control, estará dispuesto a todo por vengar la muerte de su hijo! ¿Qué pasará?
