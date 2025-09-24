Antena 3 LogoAntena3
El administrador de Camilo Sesto carga contra Lourdes Ornelas: "Esas persona que me llaman secuestrador no valen la pena"

Camilo Sesto decidió apartarse del foco mediático durante los últimos años de su vida, una decisión que muchos achacaron a una imposición de su entorno. Su administrador de entonces, Cristóbal Hueto, llegó a ser acusado de "secuestrar" al cantante.

Cristóbal Hueto

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de Camilo Sesto deja numerosas preguntas sin responder. Una de ellas es la razón por la que pasó sus últimos años apartado de los medios y desconectado de todo.

Algunas personas señalaron a Cristóbal Hueto, su administrador, y a Eduardo Guervás, su representante, de querer quedarse con su fortuna. Su viuda, Lourdes Ornelas, se atrevió incluso a afirmar que estos tenían apartado a Camilo Sesto para aprovecharse de él.

Camilo Sesto

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Hueto, que asegura que su relación con Camilo estaba basada en el cariño y la confianza, aclarando que el artista no hizo nada en contra de su voluntad. "Confiaba plenamente en mí", señala.

Hueto carga directamente contra Lourdes Ornelas después de sus palabras. "Esas personas que me llaman un secuestrador, para mí no merecen la pena", sentencia, "no quiero perder el tiempo".

Seis años después de su muerte, Camilo Sesto sigue en boca de todos. ¿Qué pasó realmente antes de su fallecimiento? ¿Por qué acusan a Hueto y Guervás de su aislamiento?

