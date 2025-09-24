A partir de las 17:00
Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?
La diva valiente y poderosa que desapareció sin dar explicaciones tras su paso por Eurovisión hoy se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para responder a todo. ¿Tuvo una crisis tras el concurso? ¿Le molestó algo en concreto? ¡No te lo pierdas!
Publicidad
La voz de Melody ha resonado en cada esquina de nuestro país durante los últimos meses. Su 'Esa Diva' que nos representó este año en Eurovisión se ha convertido en un auténtico himno, pero también en el centro de numerosas polémicas.
Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, Melody desapareció. La cantante canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.
Más Noticias
- "Yo vi cómo el riñón dejaba de funcionarle": el exrepresentante de Camilo Sesto recuerda sus últimos minutos de vida
- Antonia, jubilada con 28 años cotizados: “Con 800 euros de pensión no llego a fin de mes”
- Lorena Vázquez: "Hay documentación de sobra que corrobora lo que dice el promotor que acusa a Lucas de deberle dinero"
Son muchas las preguntas que Melody ha dejado sin resolver tras su polémico paso por Eurovisión, pero que hoy obtendrán respuesta. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!
Publicidad