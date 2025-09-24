Melody rompe su silencio, esta tarde en Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de su paso por Eurovisión?

La voz de Melody ha resonado en cada esquina de nuestro país durante los últimos meses. Su 'Esa Diva' que nos representó este año en Eurovisión se ha convertido en un auténtico himno, pero también en el centro de numerosas polémicas.

Tras participar en el concurso y quedar en antepenúltima posición, Melody desapareció. La cantante canceló su agenda y se apartó de los medios, alegando que necesitaba descansar y estar con los suyos, algo que muchos interpretaron como un signo de rebelión contra la organización del concurso.

Son muchas las preguntas que Melody ha dejado sin resolver tras su polémico paso por Eurovisión, pero que hoy obtendrán respuesta. ¡No te pierdas su entrevista, esta tarde a partir de las 17:00 en Antena 3!