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Caso Leire Díez

Águeda Micó (Compromís), sobre el papel de los socios del Gobierno: "Necesitamos explicaciones y transparencia"

Los audios conocidos recientemente del caso de Leire Díez han reavivado la polémica sobre las presuntas tramas de corrupción que salpican al entorno del PSOE. Ante estas nuevas revelaciones, la diputada de Compromís, Águeda Micó, se ha pronunciado en Más Espejo sobre las últimas revelaciones y ha pedido explicaciones antes de extraer conclusiones. ¿Dejarán los socios caer a Pedro Sánchez tras estos nuevos escándalos?

Águeda Mico en Espejo Público.

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Ana Pizarroso
Publicado:

La diputada de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha reclamado al Gobierno que ofrezca "todas las explicaciones" necesarias tras las últimas informaciones relacionadas con el caso de Leire Díez y las presuntas tramas que afectan al entorno socialista. Además asegura que "todos estamos preocupados".

Águeda Micó: "Pedimos a Pedro Sánchez una comparecencia"

Durante la entrevista, la parlamentaria ha defendido la necesidad de conocer todos los detalles antes de adoptar una posición definitiva sobre unos hechos que, ha reconocido, generan preocupación.

Micó ha recordado que Compromís ya solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones en el Congreso y ha asegurado que la transparencia es fundamental para determinar la gravedad real de las informaciones conocidas en las últimas semanas. "Necesitamos todas las explicaciones, necesitamos transparencia para poder decidir si los hechos son de la gravedad que parecen ser o no".

También asegura que "hay muchas cuestiones que tenemos que ver en lo que está pasando" y que están "preocupados" porque también está "el caso que afecta al expresidente Zapatero", además de otras "cuestiones abiertas".

Águeda Micó: "La corrupción es intolerable venga de donde venga"

La dirigente de Compromís también ha rechazado las acusaciones de aplicar una doble vara de medir respecto a los casos de corrupción que afectan al PSOE y al PP. Según ha explicado, su formación ha sido siempre contundente ante cualquier caso de corrupción, independientemente del partido implicado. "La corrupción es intolerable venga de donde venga", ha afirmado. Y añade que "el sumario es un sumario" y "necesitamos saber hasta qué punto este sumario, acaba siendo un caso con indicios claros e un tipo penal aplicable".

No obstante, Micó ha diferenciado la situación actual de otros episodios ya juzgados, como los que afectaron al Partido Popular, y ha recordado que las investigaciones sobre el entorno socialista siguen abiertas. Por ello, ha insistido en que es necesario esperar a conocer el alcance de los indicios y las posibles responsabilidades antes de plantear decisiones políticas de mayor calado. "En este caso todavía hay indicios e por eso decimos que estamos preocupadas, pero no está aprobado todavía que haya un caso de financiación ilegal o de corrupción directa do Partido Socialista", cuenta durante la entrevista.

Con todo, la diputada ha advertido de que si las investigaciones terminan acreditando prácticas corruptas o financiación irregular, las consecuencias deberán ser las mismas que se exigieron en anteriores casos de corrupción política. Mientras tanto, ha reclamado reformas para reforzar los mecanismos de control y evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

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