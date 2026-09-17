El presidente del Puerto de Ceuta exige un informe que avale la instalación del campamento: "Lo he pedido dos veces, lo quiero ver"

La crisis migratoria de Ceuta se extiende ya más de mes y medio, pero los incidentes se continúan sucediendo. Este miércoles, la Audiencia Nacional paralizaba la instalación de un campamento de migrantes en el puerto de Ceuta como estaba previsto. Una decisión ante la que el Gobierno confesaba encontrarse "perplejo".

Ante esto, en 'Espejo Público' conectamos con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta, Juan Manuel Doncel, quien ha comenzado su intervención reivindicando que la Autoridad Portuaria no cuestiona la atención a las personas migrantes ni la necesidad de dar respuesta a la emergencia migratoria. "Esta emergencia migratoria, obviamente, exige respuestas. Nadie lo discute. Ceuta es una ciudad solidaria", ha señalado.

"Compromete uno de los principales núcleos económicos de la ciudad"

Sin embargo, ha establecido una diferencia entre la atención humanitaria y la ubicación concreta de las instalaciones. "Nadie pone en cuestión la atención social humanitaria ni los procedimientos que dice el Gobierno. Pero una cosa es hacer frente a esa situación y otra cosa, muy, muy diferente, es comprometer uno de los principales núcleos económicos de la ciudad y estratégicos", ha afirmado.

El presidente del puerto ha recordado que esta infraestructura constituye una pieza esencial para Ceuta. "El puerto es el canal de comunicación, de transporte y de abastecimiento de la ciudad", ha destacado.

Riesgo para infraestructuras críticas

Doncel ha puesto el foco en la proximidad del emplazamiento previsto a distintas instalaciones consideradas estratégicas para la ciudad. "Junto a este asentamiento que se quiere ubicar hay que decir que hay infraestructuras críticas", ha advertido. Entre ellas ha citado los depósitos de combustible de Ducar y las instalaciones que abastecen a la estación de suministro eléctrico de la ciudad.

A ello se suma, según ha explicado, la proximidad de las operaciones de pasajeros de los ferris. En este sentido, ha recordado que el puerto ya ha vivido situaciones relacionadas con la entrada de migrantes en los buques. "Tenemos antecedentes de inmigrantes que han entrado en los buques de ferry en épocas pasadas", ha señalado.

El presidente de la Autoridad Portuaria ha advertido además de las consecuencias que podría tener para la ciudad cualquier incidente que obligara a incrementar el nivel de protección del puerto. "Cualquier incidencia en el puerto que tuviéramos que elevar a un nivel 3 significaría que el puerto se quedara bloqueado, con lo que se puede significar eso para Ceuta", ha afirmado.

Antecedentes de 2018 y 2021

Doncel también ha recordado que los episodios migratorios de los últimos años ya han tenido consecuencias directas sobre la actividad portuaria. Ha explicado que, tras su llegada a la presidencia de la Autoridad Portuaria en 2019, fue necesario reestructurar el plan de inversiones para reforzar las medidas de seguridad.

"En el año 2019, cuando llegué al puerto de Ceuta, de la mano de Puertos del Estado, tuvimos que hacer una reestructuración del plan de inversiones para meter 3 millones de euros en reforzar las medidas seguras del puerto. Y volvemos ahora al punto cero", ha relatado.

También se ha referido al cierre de la frontera en 2018 y a la avalancha migratoria de 2021. Según ha explicado, ambas situaciones tuvieron repercusión sobre el tráfico portuario. "En el año 21, cuando se produce la primera avalancha, el puerto se convierte en frontera y tenemos que suspender las operaciones de combustible", ha recordado.

Reclama los informes que avalan la instalación

Uno de los principales reproches de Doncel se dirige a la falta de información que, según sostiene, ha recibido la Autoridad Portuaria.

El presidente asegura que ha solicitado en dos ocasiones tanto a Puertos del Estado como al Ministerio de Transportes los documentos que justificarían la decisión de instalar el asentamiento en la zona portuaria. "Yo lo he solicitado por dos veces, a Puertos del Estado y al Ministerio. Yo no he recibido ningún informe que avale", ha asegurado.

"Yo no he recibido ningún informe que avale la instalación"

Doncel sostiene que la propia resolución ministerial hace referencia a informes de la Autoridad Portuaria y de Puertos del Estado, por lo que reclama poder acceder a ellos. "Visualizados los informes de la Autoridad Portuaria y el informe elaborado por Puertos del Estado, yo, como también parte implicada en el procedimiento, lo quiero ver", ha manifestado.

"Nosotros hemos sido responsables"

El presidente del puerto ha defendido la posición mantenida por la Autoridad Portuaria desde que comenzó a plantearse la posibilidad de utilizar terrenos portuarios para esta instalación.

"Siempre dijimos que respetando los informes que aconsejaran bajo criterios técnicos, operativos y de seguridad y respetando, obviamente, a la comunidad vecinal y al sector empresarial", ha explicado. Doncel también ha rechazado las críticas que apuntan a una falta de colaboración por parte de la Autoridad Portuaria. Nosotros hemos sido responsables. Hemos defendido la comunidad vecina y portuaria", ha asegurado.

Según ha explicado, la Autoridad Portuaria dispone de informes técnicos y jurídicos que, según su interpretación, desaconsejan la ubicación prevista. "También se ha mencionado la Abogacía del Estado, que dijeron que no es viable ubicar esta instalación en la zona que se quiere implantar", ha señalado.

Preguntas sobre el plan de seguridad

Doncel ha insistido especialmente en las cuestiones relacionadas con la seguridad. A su juicio, la decisión sobre la ubicación debería ir acompañada de medidas concretas que permitan garantizar tanto la protección del puerto como la de las personas que se encuentren en la instalación. "Estamos hablando de seguridad. Seguridad tanto para las personas que se quieren entrenar como para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha afirmado.

En este punto, ha cuestionado que no se haya elevado el nivel 2 de protección del puerto y ha reclamado conocer el dispositivo previsto ante posibles incidentes. "¿Qué pasaría ante un accidente? ¿Es seguro con lo que hay hecho de dispositivo?", se ha preguntado.

El presidente de la Autoridad Portuaria también reclama conocer el plan específico de seguridad y las medidas que contempla la resolución ministerial. "¿Dónde está el plan de seguridad y de medidas específicas que es fundamental porque le afecta al plan de protección del puerto?", ha planteado.

Doncel asegura que continuará reclamando esta documentación y ha pedido al Gobierno que concrete las medidas que se prevén aplicar. "Yo le he trasladado, le he pedido por dos veces cuál es el informe que avala esa resolución. Oiga, concrétenme las medidas que hablan en la resolución del ministro", ha concluido.

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