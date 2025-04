Gan Pampols lamenta la falta de coordinación con el Gobierno: "Es el pilar y será la base"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha propuesto que los avisos meteorológicos impliquen un deber: "Yo digo que una información de una alerta roja no es una información. Tiene que tener un carácter obligatorio. Hay cosas que hay que hacer y cosas que no".

Lo ha apuntado en las Jornadas 'Ingeniería en Tiempos de Dana', organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) que ha tenido lugar en la Fundación Bancaja, en Valencia. Durante su intervención ha destacado la labor del COIICV durante la emergencia. En este sentido, ha agradecido su ayuda en nombre de la Generalitat Valenciana y de los afectados y los ha puesto como "un ejemplo de compromiso cívico y profesional".

Gan ha remarcado que "nos enfrentamos a la mayor catástrofe natural que ha vivido nuestra comunidad y en lo que va de siglo en nuestro país". Según ha recordado, la riada tuvo un impacto económico que supera los 17.800 millones de euros. En la tarea de reconstruir, a partir de ahora, ha indicado que "la coordinación es el pilar y será la base".

Asimismo ha reconocido que, a raíz de la dana, se han "evidenciado" las "vulnerabilidades" que se han acumulado a lo largo de los años. Entre ellas, ha asegurado referirse directamente a "infraestructuras obsoletas, urbanismo tensionado, déficit en inversiones hidráulicas, falta de planificación técnica anticipada y una falta de coordinación, fundamentalmente en nuestro lado y hablo de las administraciones, que no podemos permitir que se repita en el futuro".

La Generalitat Valenciana ha destinado 2.364 millones de euros en crédito extraordinario para la reconstrucción de las zonas afectados por la dana. "Es una inversión sin precedentes", ha incidido. En esta línea, ha reivindicado que el Plan Endavant, creado por su departamento, va "más allá de la reconstrucción física" para edificar un nuevo modelo económico, social y ambiental.

Reclama al Gobierno créditos extraordinarios a fondo perdido

Por otra parte, ha reclamado al Gobierno central que se activen los créditos extraordinarios a fondo perdido. Gan ha manifestado que "los números son interpretables, lo que no es interpretable es la realidad". Ha añadido que "se habló de que el Gobierno invertía 16.600 millones euros y yo no lo he visto" y que "cuando se mira, en realidad, se ve que lo que se ha invertido son 4.600 millones euros" y de ellos "2.600 millones de euros son del Consorcio de Compensación de Seguros".

También ha pedido que la Unión Europea (UE) movilice todos los recursos que tiene a su disposición. "La UE debería movilizar todos los recursos que tiene a su disposición para garantizar que nuestra recuperación no se vea limitada por la falta de fondos", ha aseverado. Además, ha comentado que "hay una confluencia perversa y esa nueva política de Estados Unidos no va en la línea de favorecer nuestros intereses" por lo que ha apelado a "ser más eficientes y estar más convencidos de lo que hacemos porque con menos no se puede hacer más".

Por todo ello, ha reclamado "un modelo de colaboración institucional" entre administraciones. "Hemos reparado y hemos reparado lo que había luego desgraciadamente me temo que si volviera a ocurrir , volvería a ocurrir lo mismo", ha lamentado. "Lo que verdaderamente transforma un territorio no son las obras, son los pactos y los pactos los hacen las personas y no las ideologías", ha expuesto. En su discurso, el vicepresidente valenciano ha garantizado su voluntad de "poner en marcha una verdadera ingeniería de la resiliencia" y ha lanzado su propuesta de materializar un Pacto de Estado "para que seamos capaces de anticiparnos ante este modelo de cambio climático que estamos experimentando".

