La jueza añade un nuevo muerto por la DANA en Valencia y la cifra asciende a 230

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre ha acordado incluir, entre las víctimas mortales del trágico temporal, la muerte de un hombre que falleció días después al sufrir un tromboembolismo pulmonar.

El hombre tenía 74 años, presentaba patologías previas y estuvo mojado toda la noche del 29 al 30 de octubre en su vivienda, de planta baja, ubicada en Catarroja.

Según el auto dictado este martes por la jueza, el hecho de que la víctima permaneciera "en agua fría, con una limitación de su capacidad de movimiento y un estrés físico" derivó en que sufriera un tromboembolismo pulmonar que iba a terminar con su vida el 3 de noviembre, tal y como muestra el informe forense, en el hospital La Fe de Valencia.

Suben a 230 las muertes en Valencia

La instructora observa un nexo causal entre las inundaciones y la muerte del hombre de 74 años. Por tanto, el número de muertes por la DANA en la Comunidad Valenciana asciende a 230 después de que también se reconociera en la causa como víctima 229 una bebé de 9 meses que no llegó a nacer al fallecer su madre en Riba-roja de Túria.

Nuevas imágenes de Mazón

Este martes, la jueza de Catarroja ha añadido a la investigación un nuevo vídeo que muestra la llegada de Carlos Mazón al Cecopi poco antes de las ocho y media de la trágica tarde de la DANA.

Además, la instructora de la investigación ha preguntado a Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, si quiere aportar a la investigación, de forma voluntaria, los mensajes de whatsapp que tuvieron lugar durante la tarde del 29-O.