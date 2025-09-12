Mazón anuncia la salida de Gan Pampols y la remodelación de su Consell para el 5 de noviembre

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social tras la Dana, Francisco José Gan Pampols, y la remodelación del Consell para el próximo 5 de noviembre. Así lo ha señalado el 'president' en un acto en Elche.

La salida de Gan Pampols

El president de la Generalitat ha recordado que el fichaje de Gan Pampols tenía marcada una fecha de entrada (en noviembre, cuando hizo su primera remodelación tras la Dana del 29 de octubre) y de salida. Esta última estaba prevista para el tramo final de este año y cuando su cometido estuviera encarrilado para la recuperación económica y social de Valencia.

Es por lo que ha recordado que "todo el mundo sabía" que Gan Pampols "tenía punto de inicio y de final" cuando dejara "absolutamente consolidada la gran operación de la recuperación, que no solamente no va a acabar sino que se va a incrementar aún más".

El president ha querido "agradecer y ponderar" el trabajo de Gan Pampols y de su estrecho colaborador, el general de brigada Venancio Aguado. Pone en valor que se incorporaron en "momentos muy difíciles y complicados haciendo gala de un gran sentido de valencianía, españolidad y de servicio a la patria".

Del todavía vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la Dana, Mazón recuerda que eligió a una persona sin afiliación partidaria y al que pidió que "no entrara en el ruido político" con el objetivo de que "la recuperación estuviera salvaguardada de la guerra política". Considera que ha hecho una "labor extraordinaria" con visitas a todos los municipios afectados.

"Una nueva etapa que toca poner en marcha"

Además, Mazón ha dicho que el 5 de noviembre desvelará "la remodelación y la adaptación del Consell a la nueva etapa que toca poner en marcha".

El jefe del Consell ha destacado que a lo largo de este mes de septiembre tiene previsto hacer un segundo balance del cumplimiento de este Plan Endavant, del que estima que podría ya situarse en el 40% en cuanto a las actuaciones de la Generalitat se refiere y dentro del "mayor esfuerzo" desarrollado por la Comunitat en su historia.

