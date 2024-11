El teniente general Francisco José Gan Pampols, nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica y Social: "Esto es un paisaje después de una batalla"

Francisco José Gan Pampols, teniente general retirado del Ejército de Tierra, ha sido nombrado como vicepresidente del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social. La Generalitat ha anunciado la creación de esta nueva vicepresidencia con el objetivo de unificar y dirigir todas las iniciativas enfocadas en la recuperación tras el desastre ocasionado por la DANA que azotó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Gan Pampols se encargará de diseñar un plan integral de reconstrucción y presidirá la Comisión Interdepartamental que coordinará las actuaciones de los distintos departamentos del Consell en las zonas afectadas. Su tarea no solo se va a centrar en las acciones inmediatas, sino que también coordinará el diseño de un plan de protección para mitigar los riesgos de futuras catástrofes naturales.

El teniente militar ha asegurado que su principal objetivo es, en el menor tiempo posible, devolver las condiciones de vida y funcione, ayudar a las personas y las empresas empezando por las más sensibles que son las personales, y los autónomos. Además, ha añadido que pretende facilitar la movilidad y las infraestructuras, y arraigar a la población al territorio con expectativas de futuro, desarrollo, empresas, etc.

¿Quién es Francisco José Gan Pampols?

Nacido en Figueres en 1958, Gan Pampols inició su carrera militar en 1975 al ingresar en la Academia General Militar de Zaragoza. A lo largo de más de cuatro décadas de servicio, ascendió hasta alcanzar el rango de teniente general en 2016. Entre sus cargos destacados se encuentran la dirección de la Academia General Militar y la jefatura del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas.

Su experiencia en misiones internacionales de mantenimiento de la paz en lugares como Bosnia-Herzegovina, Kosovo y Afganistán lo han convertido en una figura reconocida por su capacidad de gestión en contextos especialmente complejos.

Del mismo modo, Gan Pampols es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED y doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia. Además, cuenta con múltiples condecoraciones, entre ellas, la Gran Cruz del Mérito Militar y la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil.

Cuando le han preguntado sobre si dudó en aceptar el cargo, Gan Pampols ha afirmado que esta es una tarea de las que da sentido a toda una vida, que hay que asumirla y que no hay vuelta de hoja, "no es posible rechazarla". "No tuve que pensar mucho la oferta de Mazón, esta decisión es consustancial a ser militar, nosotros siempre decimos que ni pedir ni rehusar; cuando surge la necesidad, hay que acudir", explica.

Del mismo modo ha asegurado que la situación actual que está viviendo Valencia podría comparase a "un paisaje después de una batalla".

La prevención y las infraestructuras

El nuevo vicepresidente designado también liderará un análisis detallado de las infraestructuras de prevención para elaborar un plan que fortalezca la protección frente a catástrofes futuras. Con este nuevo cargo, la Generalitat pretende reflejar su compromiso de convertir la catástrofe provocada por la DANA en una oportunidad para fortalecer las capacidades de respuesta ante emergencias en la región.

