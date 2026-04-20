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Miedo a la enfermedad

Crecer con una madre hipocondriaca: "A mi hijo de 7 años le dolía una pierna y me preguntó si podía ser cáncer"

Belén vive con miedo a sufrir una grave enfermedad. Ser hipocondriaca condiciona su día a día y el de los que la rodean.

Vivir siendo hipocondriaca.

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Laura Simón
Publicado:

Belén ha sufrido cáncer de garganta, tumor cerebral, ELA, leucemia y esclerosis múltiple pero siempre en su imaginación. Es hipocondriaca. Una condición que le afecta en su día a día tanto a ella como a su familia.

Su día a día está condicionado por la creencia de que sufre enfermedades graves de forma constante. Acude con frecuencia al hospital pensando que padece una de estas patologías y se ha sometido a innumerables pruebas. Finalmente el diagnóstico siempre es el mismo: no existe la terrible enfermedad que sospecha que tiene. "Verdaderamente creo estar sufriendo esta enfermedad y es una ansiedad tremenda. Es miedo a la enfermedad pero en última instancia tengo más miedo a morir".

"Busco en internet para tranquilizarme pero lo que acaba pasando es que me preocupo todavía más"

Busca en internet para tranquilizarse pero lo que acaba consiguiendo es preocuparse mucho más. Recuerda que en una ocasión hubo un neurólogo que le recomendó ir al psicólogo. Tiene mucho miedo de los efectos secundarios de los medicamentos y muchas veces los acumula por miedo a cómo le puedan sentar.

Cuenta su marido que se conocen desde el 2009 y desde ese momento supo que su mujer necesitaba una atención especial. Como mínimo una vez al mes van al hospital para realizarse una u otra prueba. "Se necesita mucha paciencia para entender que no está exagerando", señala. Su hijo mediano capta el malestar de su madre con las enfermedades imaginarias y recientemente cuando le dolía una pierna y le preguntó a su padre si podría ser cáncer.

La psiquiatra Lucía Torres cuenta que tolerar esa incertidumbre ante las pruebas médicas es especialmente complicado porque es algo que va inherente a la vida. Señala que estas supuestas enfermedades generalmente se quedan en nada pero requieren que se hagan pruebas para descartar enfermedades. "Se trata de una patología que puede corregirse con terapia cognitiva conductual".

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