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La playlist de Pedro Sánchez genera críticas durante la crisis migratoria que vive Ceuta: "Me parece absolutamente impresentable"

El presidente del Gobierno ha compartido a través de sus redes sociales una lista de recomendaciones musicales para este verano, en un contexto en el que Ceuta vive la mayor crisis migratoria de la historia de España.

La playlist de Pedro Sánchez genera críticas

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Sofía Avendaño
Publicado:

La crisis migratoria que está viviendo Ceuta es ya la peor de la historia de España, contando con más de 50.000 personas que traspasaron la frontera entre Marruecos y España. Sobre todo, se convierte en la peor por la cifra de muertos que ha dejado en pleno mar, que de momento son más de 90.

En este contexto, el presidente Pedro Sánchez estuvo en la ciudad autónoma este pasado viernes 31 de julio. Sin embargo, ya se ha ido de vacaciones a Lanzarote, lo que está generando críticas, tanto entre la oposición como entre nuestra mesa de colaboradores. Lo que se suma a estas críticas es su última publicación en redes sociales.

"Un presidente tiene que liderar una crisis"

En esta publicación, Sánchez comparte con sus seguidores sus canciones favoritas del verano a modo de recomendación. Una de las personas que ha criticado la actitud del presidente ha sido Carmen Morodo, periodista subdirectora de La Razón. "Mucha gente viene en una situación de crisis humanitaria pero tú tienes que saber quién se ha metido en Ceuta", comienza relatando lo que está pasando actualmente en la ciudad autónoma. "Ante esto, me parece absolutamente impresentable que el presidente esté de vacaciones y que nos mande una lista con sus recomendaciones", denuncia.

"Un presidente tiene que liderar una crisis, una crisis de Estado y además humanitaria. El presidente de Ceuta y los ceutíes no tienen la capacidad en estos momentos para atender a todas estas personas", continúa Morodo. Incluso Afra Blanco, sindicalista de UGT que ha defendido a Sánchez con respecto a esta crisis, no comparte que el presidente haya compartido esta publicación: "yo esta publicación no la habría hecho".

También han compartido su desprecio desde Vox, en respuesta a través de sus redes sociales. Con un contundente "pu** psicópata" han contestado a la publicación del presidente.

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