Casi 10 millones de españoles viven en riesgo de pobreza: "Hay que elegir si calentar la casa o la comida"

Llegar a fin de mes es un problema para muchas familias en nuestro país. Algunos incluso con trabajo o compartiendo piso, se ven obligados a pedir ayuda para poder salir adelante.

Julia tiene 30 años y hace poco decidió independizarse, irse a vivir con su pareja. Una elección de la que ahora se arrepiente, ha tenido que dar marcha atrás y volver a casa de sus padres: "La cosa ahora mismo está muy mal, los alquileres están muy caros". La vivienda es el principal problema para los jóvenes en nuestro país. Muchos se ven obligados a compartir un piso en alquiler y aún así no poder ahorrar para un futuro. "Vivo con compañeros, es una obligación y el hecho de comprar una casa es imposible", cuentan.

Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España (EAPN) asegura que la vivienda en España se ha convertido en "una fábrica de generación de pobreza". Según explica, muchas familias tienen que elegir a qué dedicar el salario: "Todo lo que entra por una mano ya está gastado por la otra, hay que elegir si calentar la casa o la comida".

Rosario está a punto de jubilarse. A la hora de hacer la compra recorre los pasillos del supermercado buscando las ofertas y contando cada céntimo. "Hoy me he tenido que ajustar al dinero que tenía, me he dejado la mitad de la compra", asegura. Se ve obligada a prescindir de muchos productos que le gustaría llevarse, pero que no puede por el encarecimiento de los precios.

Así viven muchas personas en nuestro país. Según un informe de EAPN, casi el 48% de la población presenta dificultades para llegar a fin de mes y casi 10 millones de españoles están en riesgo de pobreza. Ser mujer, vivir de alquiler, ser miembro de una familia con menores, tener un empleo precario o una discapacidad son factores que aumentan esa posibilidad.

Según este último informe, el riesgo de pobreza o exclusión social ha pasado del 26 % en 2022 al 26,5 % en 2023.

