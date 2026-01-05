Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por colaborar presuntamente en la red criminal de Maduro

Los querellantes piden, además, la retirada del pasaporte al expresidente, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.

José Luis Rodríguez Zapatero

Hazte Oír se querella contra Zapatero en la Audiencia Nacional por colaborar presuntamente en la red criminal de Maduro | Europa Press

Mara Fernández
Publicado:

La organización Hazte Oír ha presentado una querella contra el expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, por entender que ha sido "colaborador" en la supuesta comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal junto con el expresidente venezolano Nicolás Maduro.

Esta querella tendrá que ser investigada por la Audiencia Nacional (AN), que es el tribunal competente al presuntamente haber sido cometidos por un ciudadano español en el extranjero.

Los querellantes piden, además, la retirada del pasaporte al expresidente, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado como cautelosísimas. Además piden que se le tome declaración como investigado y que se llame como testigos a José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

Hazte Oír presentó la querella el pasado domingo argumentando que tras la captura de Maduro por Estados Unidos para ser juzgado por delitos de narcotráfico se debería "investigar hasta el final" si alguien desde España "habría facilitado su operativa y su impunidad internacional".

Más acciones contra el expresidente

La asociación ha asegurado que la actuación de Zapatero "no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Nicolás Maduro".

A juicio de la organización, "esa colaboración con la estructura criminal habría servido para reforzar su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad, elementos que ahora deben ser investigados en sede judicial para depurar, en su caso, las responsabilidades penales correspondientes".

Hazte Oír ha asegurado que esta querella es la primera de una serie de acciones judiciales que llevarán a cabo contra Zapatero "por su papel en el sostenimiento político e internacional del régimen venezolano".

