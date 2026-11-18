El magistrado Antonio Piña, instructor de la Audiencia Nacional, ha admitido finalmente a trámite la querella presentada contra el cantante y ha aprobado investigarlo por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. El caso ha dado un vuelco con esta decisión, después de que el cantante hubiese negado todas las acusaciones e insistiese en “la absoluta falsedad de los hechos denunciados”.

El juez ha citado a declarar a las dos exempleadas presencialmente el próximo 3 de febrero, tras considerar que el relato pormenorizado de las querellantes y el principio de prueba que se aporta "son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad".

El cambio de criterio de la Fiscalía

Las trabajadoras denunciaron inicialmente al cantante ante la Fiscalía, que en ese momento consideró que los tribunales españoles no tenían jurisdicción. Las trabajadoras, entonces, decidieron acudir directamente ante un juzgado de la Audiencia Nacional. Sin embargo, en esta ocasión, la Fiscalía sí ha visto competente a la Justicia española para investigar lo ocurrido.

Un comunicado de la Audiencia Nacional recalca que, junto a los testimonios, se admiten también una fotografía de una de las trabajadoras, “acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza” y donde también se aprecia "sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona”.

Los mensajes de WhatsApp

El auto aborda parte de la argumentación a los mensajes intercambiados entre una de las empleadas y una responsable de las residencias. Sobre esos mensajes de WhatsApp se destaca un supuesto afecto hacia el cantante posterior a la presunta agresión, y fueron publicados por Julio Iglesias para contradecir la versión difundida en su contra.

Ante dichas conversaciones, el magistrado añade que los mensajes no prueban que no pueda haber “reproches expresos” en otras comunicaciones. Y por eso, deberá “contrastarse” todo ello “con el conjunto de la relación y las explicaciones de las intervinientes”.

Los hechos denunciados en 2021

Los hechos se sitúan entre enero y octubre de 2021, cuando las dos denunciantes trabajaban para el cantante español en sus mansiones, una en República Dominicana y la otra en Bahamas. Según la querella interpuesta, sufrieron episodios de violencia sexual y física, así como vejaciones y condiciones laborales abusivas, con jornadas de hasta 16 horas sin descanso.

En la resolución, en cambio, Piña rechaza admitir la querella por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, así como por delitos contra los derechos de los trabajadores.

La querella no se dirige contra ellas

Las denunciantes tampoco podrían ser imputadas en España dado que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar delitos cometidos por extranjero, fuera de España y contra personas extranjeras. Por tanto, la declaración de las exempleadas en la causa sería en calidad de testigos.